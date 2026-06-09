A hadseregnek szánt járművekkel üzletelt egy kárpátaljai vállalkozó

Illegális tevékenységet lepleztek le a bűnüldözők Kárpátalján, melynek keretében humanitárius segélyként behozott gépjárműveket értékesítettek a piacon. Az ügy fő gyanúsítottja egy 28 éves huszti járási vállalkozó, akit a rendőrség őrizetbe vett.

A nyomozás adatai szerint a férfi külföldi rendszámú járműveket hozott be Ukrajnába a kárpátaljai és volinyi határátkelőkön keresztül, azokat a hadseregnek szánt humanitárius segélyként feltüntetve. Ezzel mentesült a vám- és egyéb kötelező befizetések alól.

A hatóságok szerint a gépjárművek azonban nem jutottak el a katonai alakulatokhoz. A vállalkozó saját autószervizének területén tárolta azokat, majd továbbértékesítette a belföldi piacon. A nyomozók eddig három ilyen jármű eladását dokumentálták, amelyek összértéke megközelíti az egymillió hrivnyát.

A rendőrség házkutatásokat tartott a gyanúsított lakóhelyén, valamint az általa használt ingatlanokban és szerviztelepen. A férfit őrizetbe vették, és haszonszerzés céljából történő jogellenes humanitáriussegély-felhasználás gyanújával indult ellene eljárás.

A nyomozás tovább folytatódik. A hatóságok vizsgálják, hogy más személyek is részt vettek-e a feltételezett visszaélési rendszer működtetésében. Az eljárást a Huszti Járási Ügyészség vezeti.

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