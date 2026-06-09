Az Északi-Balti Nyolcak találkozóján vett részt Volodimir Zelenszkij

Az ukrán elnök jelenlétében zajlott nyolc észak-európai és balti ország (Finnország, Svédország, Norvégia, Izland, Dánia, Észtország, Lettország és Litvánia) kormányfőinek találkozója kedden. Az Északi-Balti Nyolcak közös nyilatkozatban fejezték ki azt a kívánságukat, hogy Ukrajna „mielőbb” csatlakozzon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz – derül ki a tallinni regionális csúcstalálkozón elfogadott dokumentumból.

A tanácskozás résztvevői méltányolták azt a haladást, amelyet Ukrajna az uniós tagság felé vezető úton elért, és szorgalmazták, hogy „késedelem nélkül” nyissák meg a tárgyalást az összes csatlakozási fejezetben még idén június-júliusban. A nyilatkozat szerint „Ukrajna uniós csatlakozását mielőbb le kell zárni”.

Az észak-európai és balti vezetők egységesen kiálltak Ukrajna NATO-tagsága mellett is. Közös nyilatkozatukban kijelentik: „Ukrajna stratégiai biztonsági partnere a NATO-nak, és közvetlenül hozzájárul az euroatlanti biztonsághoz. Támogatjuk Ukrajnát a teljes euroatlanti integráció, köztük a NATO-tagság felé vezető visszafordíthatatlan útján.”

A hirado.hu cikke nyomán

Nyitókép: Facebook/

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