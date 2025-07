A 9 legjobb étel zsírmáj ellen

A zsírmáj hosszú távon komolyan veszélyezteti a máj egészségét. Táplálkozásunk révén azonban sokat tehetünk mind a megelőzésért, mind a kezelésért.

Zsírmájnak nevezzük a máj elzsírosodását, azaz ha túl sok zsír halmozódik fel a szerven belül. Ennek következtében károsodnak a májsejtek, ami idővel visszafordíthatatlan májzsugor, avagy cirrózis kialakulásához vezethet. Mindezt kiválthatja túlzott alkoholfogyasztás, de napjainkban még gyakoribb, hogy egyéb tényezők húzódnak meg a háttérben. A Clevelandi Klinika összefoglalója szerint egyaránt ismert kockázati tényező például az elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas koleszterin- és trigliceridszint. A kezelés is elsősorban a rizikófaktorok kontrollján alapul: az alkoholfogyasztása mérséklésén, a fennálló metabolikus zavarok kezelésén, illetve kiemelten a testsúly egészséges tartományban tartásán és az étrend reformján.

A zsírmáj étrendi kezelése

Noha nem specifikusan a zsírmáj kezelését célozzák, általános útmutatásként hasznos lehet étrendünk kialakításakor akár a mediterrán étrend, akár a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér irányelveit alapnak tekinteni. Ezek egyaránt a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozást helyezik előtérbe, biztosítva a különféle tápanyagok bevitelének optimális arányát. Mindenképpen előnyös, ha kellő figyelmet fordítunk a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztásra, a megfelelő rostbevitelre, valamint a hozzáadott cukorban, sóban, finomított szénhidrátokat és telített zsírsavakban gazdag élelmiszerek fogyasztásának mérséklésére. Ezenkívül a Healthline gyűjtése az alábbi ételek és italok szerepére hívja fel a figyelmet a területen zajló kutatási eredmények alapján.

Kávé: a rendszeres kávézás a nem alkoholos zsírmáj csökkent kockázatával hozható összefüggésbe, sőt, a szerv kóros kötőszöveti felhalmozódásával (fibrózis) szemben is védelmet nyújthat.

Zöld leveles zöldségek: a spenót és társai szintén hasznos támogatást nyújthatnak a zsírmáj megelőzéséhez. Az eddigi kutatások szerint főként e zöldségfélék nitrát- és polifenoltartalma előnyös, különösen nyersen fogyasztva.

Hüvelyesek: a csicseriborsótól a lencsén át a szójáig a különböző hüvelyesek gazdagon tartalmaznak rezisztens keményítőket, támogatva a bélflóra egészségét. Rendszeres fogyasztásuk előnyösen hat a vércukorszint és a trigliceridszint alakulására, csökkentve a zsírmáj veszélyét is.

Halak: a halhúsok jelentős része gazdag értékes omega-3 zsírsavakban, amelyek pozitív hatással bírnak a jótékony HDL-koleszterin szintjére, illetve csökkentik a trigliceridszintet, összességében a nem alkoholos zsírmáj kockázatát is mérsékelve.

Teljes kiőrlésű gabonafélék: a többi között a zab magas rosttartalma szintén támogatja a máj egészségét. A megfelelő rostbevitel kutatások szerint is összefüggésbe hozható a zsírmáj csökkent kockázatával, illetve a trigliceridszint csökkenésével.

Olajos magvak: az Okostányér ajánlása szerint hetente 2-3 alkalommal érdemes kis maréknyi sótlan olajos magvat, például diót, mandulát, mogyorót, tökmagot, napraforgómagot fogyasztani. Egy nagy létszámú kínai tanulmány tanúsága szerint ezek nagyban hozzájárulnak a zsírmáj megelőzéséhez, illetve már fennálló betegség esetén az állapotjavuláshoz.

Kurkuma: világszerte talán az egyik legközismertebb fűszernövény, már ami a potenciális gyógyhatásait illeti. Aktív vegyülete, a kurkumin a májkárosodást is gátolhatja, pontosabban kúraszerű alkalmazása mellett javulnak a májkárosodást jelző laborparaméterek.

Telítetlen zsírsavak: az olyan zsírforrásokat, mint a vaj, a zsíros húsok és hentesáruk, célszerű más élelmiszerekkel kiváltani, amelyek telítetlen zsírsavakkal látják el szervezetünket. E körben említhető az avokádó, az olívaolaj, vagy éppen a már említett zsíros húsú halak. A mediterrán diéta e tekintetben különösen optimális irányzat.

Fokhagyma: a már-már csodaszámba menő fűszernövény a magyar konyhában is kiemelt helyen szerepel, nem is véletlenül. Ínyenc ízvilága mellett egészségügyi hatásai is lenyűgözőek. Egyes kutatások szerint a testsúlykontrollban is fontos funkciót tölthet be, segíthet a felesleges kilók leadását, egyben a zsírmáj megelőzését.