A banán 15 jótékony hatása

A banánt leginkább ízéért, állagáért fogyasztjuk, valamint azért, mert telítettségérzést ad.

A banán nemcsak finom, hanem nagyon egészséges is. Azonban csak kevesen tudják, hogy a többi gyümölcshöz hasonlóan a banán is rendkívül tápláló, és óriási előnye, hogy egész évben hozzájuthatunk.

A banán egészségügyi előnyei

1. Mivel igen kalóriadús, a nap bármely szakában fogyasztva energiával tölt el minket.

2. A banán a legmegfelelőbb gyümölcs, ha egyszerű, de tápláló élelemre van szükség bizonyos helyzetekben, például extrém súlyvesztés vagy magas láz esetén.

3. A banán káliumban és magnéziumban gazdag, ami jótékony hatással van a vérnyomásunkra és a szívünkre.

4. Káliumtartalma a csontjainkat is védi.

5. A banán segít ellensúlyozni a vizeletürítéssel járó kalciumveszteséget, ami akkor fordul elő, ha a vizelet kálium-ion szintje megnő.

6. A banánnak antacid-hatása van, ezáltal megvéd a gyomorfekélytől.

7. A banán stimulálja a sejtburjánzást, ezáltal megvastagítja a gyomor nyálkahártyáját és megvéd a gyomorsavtól.

8. Hasmenés következtében a szervezet könnyen dehidratálódik. A banán segít visszaállítani az így elvesztett káliumot.

9. A banán gazdag a pektin nevű, vízben oldódó rostban is, ezáltal jótékony hatással van az emésztésünkre és könnyít a székrekedésen.

10. A gyümölcs fruktooligoszacharidot is tartalmaz, amely probiotikumként a jótékony baktériumokat szaporítja, a káros baktériumoktól pedig megvéd.

11. A fruktooligoszacharidok egy emésztőenzim termelését is segítik, így javítják a tápanyag-felszívódást.

12. A banánban rövid láncú zsíros savak is vannak, amik tovább javítják a tápanyag-felszívódást.

13. A banán kiváló karotinoid-forrás, ami egy antioxidáns, és amely védelmet nyújt a krónikus fertőzésekkel szemben.

14. A banánnak nyugtató hatása is van. Triptofán nevű összetevőjének köszönhetően javítja a kedélyünket.

15. Végül a banán a legideálisabb harapnivaló egy fárasztó nap után. Cukortartalma hamar normalizálja a vércukorszintünket és energiával tölt el.

