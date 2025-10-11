A cickafark jótékony hatásai

A cickafark évszázadok óta jelen van a népi gyógyászatban. Egyes kutatások valóban alátámasztják a jótékony hatásait, de az orvosok által előírt kezelést nem helyettesíti a fogyasztása.

Segíti a sebgyógyulást

A cickafark leveleinek vagy belőle készült kenőcsöknek évszázados hagyománya van sebkezelésben: a növény antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei segíthetik a szövetek regenerációját. Egy vizsgálatban például 140 nőnél a cickafark-alapú kenőcs kedvező hatást mutatott az epiziotómia (gátmetszés) gyógyulásában.

Menstruációs görcsök enyhítése

A cickafarktea fogyasztása nők esetében enyhítheti a menstruációs görcsöket és a diszkomfort érzését. Egy randomizált vizsgálat alapján a cickafarkból készült teát ivók csoportja szignifikánsan kevesebb fájdalmat jelzett a menstruáció alatt – írja a VerywellHealth.com.

Emésztést segítő, görcsoldó hatás

A cickafarkot régóta használják emésztési problémák kezelésére, például fekélyek és irritábilisbél-szindróma (IBS) esetén, amelyek tünetei között szerepel a hasfájás, hasmenés, puffadás és székrekedés – írja a Healthline.

Nyugtatja a bőrt

Helyileg alkalmazva a cickafark gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatással rendelkezik. Egy randomizált, kontrollált vizsgálat kimutatta, hogy a cickafark segített helyreállítani a mesterségesen irritált bőrt.

Gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatás

A cickafark antioxidánsokat tartalmaz, melyek hozzájárulhatnak a gyulladás mérsékléséhez. Így támogatott lehet a szervezet védekező rendszere, különösen krónikus gyulladásos állapotok esetén.

Nem mindig ajánlott

Fontos kiemelni, hogy a cickafark nem minősül gyógyszernek, és nem helyettesíti az orvosi kezelést. Egyes esetekben nem ajánlott használata: terhesség alatt (mivel ösztrogén-szerű hatásai lehetnek), véralvadási zavarok esetén vagy olyan gyógyszerek mellett, amelyek vérhígító hatásúak. A bőrön történő alkalmazásnál érzékenység, irritáció is előfordulhat.

A cickafark-készítmények alkalmazása előtt (pl. tea, tinktúra, kenőcs), fontos ügyelni a dózisra, a kivonat minőségére (lehetőleg megbízható, vizsgált terméket válasszunk), valamint arra, hogy ne legyen kölcsönhatás más gyógyszerekkel. Mindig ajánlott orvossal, gyógyszerésszel konzultálni, különösen krónikus betegség esetén.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: házipatika.com