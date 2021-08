A halfogyasztás meglepő előnye

Egészséges és egészségtelen zsírsavak bevitelének kiegyensúlyozásával szabályozható a migrén súlyossága és erőssége is egy új kutatás szerint.

Az ómega-3 zsírsavban gazdag halak – mint a lazac, a tőkehal vagy a hering – képesek csökkenteni a migrénes fejfájás gyakoriságát és intenzitását – számolt be egy tizenhat hetes véletlenszerű, kontrollált vizsgálat eredményeiről az Everyday Health. “Az étkezési szokásaink megváltoztatása nagy hatással lehet a migrénre. Az eredmények annyira biztatóak, hogy el sem tudjuk képzelni, mit tapasztalhat az, aki nem csupán meghatározott ideig, hanem mondjuk egész életében halfogyasztáson alapuló étrendet követ – fogalmazott Beth MacIntosh, a Dél-Karolinai Egyetem Egészségügyi Központjának kutatásvezető dietetikusa.

Az egyik jó, a másik kevésbé

Az esszenciális zsírsavakhoz tartoznak az ómega-3 és az ómega-6 zsírsavak, amelyekből a szakemberek szerint ma ugyanannyit fogyasztunk, mint egykor az őseink. Van azonban különbség a kettő között, hiszen az előbbinek inkább gyulladáscsökkentő hatása van a szervezetben, míg egyes ómega-6 zsírsavak akár gyulladást is képesek előidézni. Ómega-6 zsírsavakat tartalmaznak egyebek mellett a finomított élelmiszerek, például a csipszek, a kekszek és a ropik, sőt még a müzli is. Egyes kutatások szerint a nagy mennyiségben való fogyasztásuk közreműködhet a fájdalom kialakulásában.

Több ómega-3, kevesebb fejfájás

Egy mintegy 200 felnőtt bevonásával készült kutatás során azt találták, hogy a napi fejfájásrohamok száma és a rohamok intenzitása is csökkent azoknál, akik nagy dózisban kaptak ómega-3 zsírsavat, de azoknál is, akiknél a magas ómega-3 dózist alacsony dózisú ómega-6 zsírsav bevitelével egészítették ki. “Mivel a migrént úgy is felfoghatjuk, mint a szervezet elektrokémiai egyensúlyhiánya, a jelenség oka a biokémiai eltolódás kiegyenlítődése lehet” – mondta Kiran Rajneesh, az Ohiói Állami Egyetem fájdalomspecialista neurológusa.

Nem a fánkra, igen a lazacra

“A testünkben végbemenő energiaátvitelt a kémiai üzenetek átvivői – sejtszinten tehát az aminosavak, illetve esetünkben a zsírsavak – szabályozzák: ez lehet a magyarázata annak, hogy alacsonyabb ómega-3 zsírsavbevitel mellett a vizsgált alanyok fájdalomérzete is csökkent” – folytatta a neurológus. Egy másik neurológus professzor, dr. Vanessa Baute Penry is rámutatott, hogy a fájdalomátvitelben részt vevő molekulák mozgása már a halfogyasztással vagy olívaolaj használatával is pont úgy befolyásolható, mintha egy adag fánkra mondanánk nemet, vagyis ennyit számít az egészséges étkezés.

Életmódváltás: hogy kezdjünk hozzá?

Nem mindegy tehát, hogy milyen típusú esszenciális zsírsavat viszünk be a szervezetünkbe.

Penry szerint azonban nem kötelező minden egyes nap magas zsírtartalmú halat fogyasztanunk ahhoz, hogy változást érjünk el. Ő kezdetnek azt javasolja, hogy krumpli helyett egy adag édesburgonyát tegyünk a sütőbe vacsorára, és igyekezzünk teljes értékű, friss élelmiszereket magunkhoz venni finomított vagy fagyasztott társaik helyett.

Forrás: HáziPatika.com