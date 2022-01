A káliumhiány első jelei

A kálium segít az izmok és a folyadékháztartás megfelelő működésében, és segít csökkenteni a túlzott nátriumbevitel káros következményeit is. A megfelelő káliumbevitel segít abban is, hogy ne legyen magas a vérnyomásunk és csökkenti a szívbetegségek kialakulásának esélyét. Ha valaki sok feldolgozott élelmiszert fogyaszt, esélyes, hogy kevesebb káliumot juttat a szervezetébe a szükségesnél, ezt pedig különféle tünetek jelezhetik. Ezek közül az egyik a krónikus fáradtság, mert a sejtjeinknek szüksége van a káliumra az egészséges működéshez. A simaizmok és a szívizom működésére is hatással lehet a káliumhiány, így az izomfájdalmak, görcsök is lehetnek a tünetei.

Előfordulhat az is, hogy lelassul a szívverésünk, és szédülni, ájuldozni kezdünk. Ha nincs a szervezetünkben elég az ásványi anyagból, az összehúzhatja az ereket, ami magas vérnyomás kialakulásához vezethet. Tünet lehet továbbá a krónikus felfúvódás is, ezt a túl alacsony káliumszint miatt felborult nátriumszabályozás okozhatja.

A kálium természettől fogva jelen van a legtöbb élelmiszerben, a gyümölcsök és a zöldségek pedig különösen jó forrásai. Testünkben a kálium főként a sejteken belül található meg. A testben mindenhol fontos feladata van, és hasonló funkciókban – de kiegészítő szerepben – vesz részt, mint a nátrium. A két elem közötti egyensúly kritikus fontosságú.

Forrás: hazipatika.com