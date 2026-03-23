A kézmosás 5 legfontosabb szabálya
A kézmosás az egyik leghatékonyabb módszer a bizonyos fertőzések terjedésének megakadályozására. Az orvosok szerint a helyes és hatékony kéztisztításhoz mindössze öt lépést kell betartani, ám sokan nem ismerik a szabályokat.
Számos légúti és bélrendszeri fertőzés terjedhet a piszkos kezünk közvetítésével – például úgy, hogy a kezünkbe köhögünk vagy tüsszentünk, szennyezett ujjainkkal megérintjük a szemünket, az orrunkat vagy a szánkat, esetleg koszos kézzel készítünk és fogyasztunk ételt. Nem véletlenül hangoztatják a szakemberek, hogy a szappanos kézmosás az egyik legfontosabb dolog, amelyet az egészségünk megőrzéséért tehetünk.
A helyes kézmosás lépései
Az orvosok a szerint helyes és hatékony kéztisztításhoz mindössze néhány dolgot kell betartani, ám sokan nem ismerik a szabályokat. Az amerikai betegségmegelőzési és járványvédelmi központ (CDC) ismertetője szerint összegyűjtöttük az 5 legfontosabb lépést az alapos kézmosáshoz.
- Nedvesítse be a kezeit langyos és tiszta, folyó vízzel!
- Szappanozza be a kezeit, majd alaposan dörzsölje át a tenyereit, az ujjbegyeit, a kézfejeit, valamint az ujjai közötti, a körmei alatti, valamint a hüvelykujjai és a csuklói körüli területeket is!
- A szappanos dörzsölés legalább 20 másodpercig tartson!
- Öblítse le alaposan a kezeiről a szappant tiszta, folyó vízzel!
- Szárítsa meg a kezeit tiszta törölközővel, papír törlőkendővel vagy kézszárítóval!
Arra egyébként már a magyar szakértők is felhívták a figyelmet, hogy sokan a szükségesnél kevesebb időt és figyelmet fordítanak az alapos kézmosásra – vannak például bizonyos területek, amelyeket a legtöbben kihagynak a kéztisztítás során, teret engedve a kórokozók túlélésének és továbbszaporodásának.
Mikor kell mindenképpen kezet mosni?
A gyakori kézmosással nemcsak a saját egészségünket, de szeretteinkét is óvjuk. Egyes helyzetekben különösen nagy a fertőzések terjedésének kockázata, így ilyenkor ajánlott fokozottan ügyelni az alapos kézmosásra. Ezek a helyzetek az alábbiak:
- ételkészítés előtt, közben és után
- ételfogyasztás előtt és után
- hányással vagy hasmenéssel küzdő személy gondozása előtt és után
- seb kezelése előtt és után
- vécéhasználat után
- pelenkaecsere után
- orrfújás, köhögés vagy tüsszentés után
- állat, állati takarmány vagy állati hulladék megérintése után
- szemét megérintése után
Az NNGYK adatai szerint egyébként a rendszeres és megfelelően alapos kézmosás 23-40 százalékkal mérsékli a hasmenéses megbetegedések számát; 16-21 százalékkal csökkenti a légúti betegségek – például a megfázás – előfordulását, valamint 29-57 százalékkal mérsékli az emésztőrendszeri fertőzések miatti hiányzást az iskolából.
Forrás: hazipatika.com