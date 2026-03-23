A kézmosás 5 legfontosabb szabálya

A kézmosás az egyik leghatékonyabb módszer a bizonyos fertőzések terjedésének megakadályozására. Az orvosok szerint a helyes és hatékony kéztisztításhoz mindössze öt lépést kell betartani, ám sokan nem ismerik a szabályokat.

Számos légúti és bélrendszeri fertőzés terjedhet a piszkos kezünk közvetítésével – például úgy, hogy a kezünkbe köhögünk vagy tüsszentünk, szennyezett ujjainkkal megérintjük a szemünket, az orrunkat vagy a szánkat, esetleg koszos kézzel készítünk és fogyasztunk ételt. Nem véletlenül hangoztatják a szakemberek, hogy a szappanos kézmosás az egyik legfontosabb dolog, amelyet az egészségünk megőrzéséért tehetünk.

A helyes kézmosás lépései

Az orvosok a szerint helyes és hatékony kéztisztításhoz mindössze néhány dolgot kell betartani, ám sokan nem ismerik a szabályokat. Az amerikai betegségmegelőzési és járványvédelmi központ (CDC) ismertetője szerint összegyűjtöttük az 5 legfontosabb lépést az alapos kézmosáshoz.

Nedvesítse be a kezeit langyos és tiszta, folyó vízzel! Szappanozza be a kezeit, majd alaposan dörzsölje át a tenyereit, az ujjbegyeit, a kézfejeit, valamint az ujjai közötti, a körmei alatti, valamint a hüvelykujjai és a csuklói körüli területeket is! A szappanos dörzsölés legalább 20 másodpercig tartson! Öblítse le alaposan a kezeiről a szappant tiszta, folyó vízzel! Szárítsa meg a kezeit tiszta törölközővel, papír törlőkendővel vagy kézszárítóval!

Arra egyébként már a magyar szakértők is felhívták a figyelmet, hogy sokan a szükségesnél kevesebb időt és figyelmet fordítanak az alapos kézmosásra – vannak például bizonyos területek, amelyeket a legtöbben kihagynak a kéztisztítás során, teret engedve a kórokozók túlélésének és továbbszaporodásának.

Mikor kell mindenképpen kezet mosni?

A gyakori kézmosással nemcsak a saját egészségünket, de szeretteinkét is óvjuk. Egyes helyzetekben különösen nagy a fertőzések terjedésének kockázata, így ilyenkor ajánlott fokozottan ügyelni az alapos kézmosásra. Ezek a helyzetek az alábbiak:

ételkészítés előtt, közben és után

ételfogyasztás előtt és után

hányással vagy hasmenéssel küzdő személy gondozása előtt és után

seb kezelése előtt és után

vécéhasználat után

pelenkaecsere után

orrfújás, köhögés vagy tüsszentés után

állat, állati takarmány vagy állati hulladék megérintése után

szemét megérintése után

Az NNGYK adatai szerint egyébként a rendszeres és megfelelően alapos kézmosás 23-40 százalékkal mérsékli a hasmenéses megbetegedések számát; 16-21 százalékkal csökkenti a légúti betegségek – például a megfázás – előfordulását, valamint 29-57 százalékkal mérsékli az emésztőrendszeri fertőzések miatti hiányzást az iskolából.

