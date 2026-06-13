Nagyszabású tűz Ökörmező központjában
Tűz ütött ki június 13-án Ökörmező (Mizshirja) központjában. Az esetről készült videókat és fényképeket a helyi lakosok osztották meg a közösségi oldalakon.
A szemtanúk előzetes információi szerint a lángok helyi üzlethelyiségeket is érinthették.
A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert.
Frissítés
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata szerint a lángok egy kétszintes üzlethelyiségben csaptak fel, majd átterjedtek a néhány méterre található félkész épületre is.
A tűz oltásában 24 tűzoltó és 6 speciális jármű vett részt.
A tűzeset következtében az üzlet tulajdonosa megsérült, őt kórházba szállították.
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