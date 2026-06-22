A kialvatlanság rejtett veszélye

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nemcsak a közérzetünk, hanem hosszú távú egészségünk szempontjából is kulcsfontosságú.

Az 50 év alatti korosztályban igen gyakori jelenség az alváshiány. Egy nemrégiben megjelent tanulmány azonban arra figyelmeztet, hogy súlyosan károsítjuk az egészségünket, ha nem alszunk annyit esténként, amennyire az életkorunk alapján szükségünk lenne.

Az alváshiány kevésbé ismert következménye

A rossz alvás és a rák közötti kapcsolat egyre inkább a kutatások fókuszába kerül. Bár még nem bizonyított, hogy az alváshiány közvetlenül daganatot okozhat, az eddigi eredmények arra figyelmeztetnek, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés nemcsak a közérzetünk, hanem hosszú távú egészségünk szempontjából is kulcsfontosságú.

Két nagyszabású, több mint 18 millió, 18 és 50 év közötti felnőtt adatait elemző amerikai kutatás szerint például a rossz alvási szokások összefüggésbe hozhatók egyes daganattípusok – például a vastagbél-, az emlő-, a méh– és a petefészekrák– gyakoribb előfordulásával. Bizonyos esetekben pedig az 50 év alatti, álmatlansággal diagnosztizált személyeknél háromszor nagyobb valószínűséggel alakulhat ki rák öt éven belül – írta meg a The Guardian.

Miért ennyire káros az alváshiány?

A szakértők szerint több lehetséges magyarázat lehet arra, hogy az alváshiány súlyos egészségi problémákhoz, például rákos megbetegedéshez is vezethet. Tartós alváshiány esetén például az immunrendszer kevésbé hatékonyan működhet, a cirkadián ritmus felborulása pedig hatással lehet a hormonháztartásra és a sejtek működésére. Emellett, aki rosszul alszik, gyakrabban nyúl alkoholhoz, kevesebbet mozog, és hajlamosabb az elhízásra vagy a dohányzásra.

Forrás: hazipatika.com

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