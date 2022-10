A legfontosabb vitaminok a mentális egészség fenntartásához

Ahogy a testi, úgy a mentális egészség megőrzéséhez is szükség van bizonyos tápanyagokra. Mutatjuk, milyen vitaminok létfontosságúak az agyunk megfelelő működéséhez.

Talán mindenkivel előfordul időnként, hogy a legnagyobb igyekezete ellenére is szinte lehetetlennek érzi, hogy a feladataira koncentráljon, illetve indokolatlan fáradtság, fásultság lesz úrrá rajta. A panaszok hátterében számos dolog állhat, viszont nem kell minden esetben rögtön a legkomolyabb betegségre gondolni. Az esetek jelentős hányadában a felgyorsult életvitel okozta stressz és a szellemi kimerültség áll a dekoncentráltság hátterében, ami sokszor a hétköznapi feladataink ellátásában is akadályoz minket. Az efféle civilizációs ártalmak hatásait tompíthatja a megfelelő életvitel, amelynek része a kiegyensúlyozott étrend is. A szellemi egészségünk számára kulcsfontosságú vitaminok és ásványi anyagok egy részét azonban sokszor így sem tudjuk fedezni, főleg a fényhiányos, illetve idényzöldségekben és -gyümölcsökben szegény őszi-téli időszakban. Összegyűjtöttük azoknak a vitaminoknak a listáját, amelyek segíthetnek a mentális egészségünk megőrzésében.

C-vitamin: nem csak immuntámogatásra

Az aszkorbinsav, vagy más néven C-vitamin kedvező élettani hatásai kapcsán a legtöbb embernek az immunerősítés juthat eszébe, pedig a mentális egészségünk megőrzésében is szerepet játszhat. Gyulladáscsökkentő hatása miatt enyhítheti néhány idegrendszeri megbetegedés tüneteit, illetve a dopamin-anyagcserére is hatással van, így bizonyos kutatások szerint a megfelelő szintje a Parkinson-kór fejlődését is lassíthatja. Mivel a vérnyomást is kedvezően befolyásolhatja, így a megfelelő agyi keringésben is fontos szerepet tölt be.

Szerencsére a C-vitamin a legtöbb zöldségben és gyümölcsben megtalálható, pótlásáról viszont főleg a téli időszakban lehet fontos gondoskodni. A kellően megválogatott élelmiszerek mellett a táplálékkiegészítők is segíthetnek ebben.

B-vitaminok a mentális egészség megőrzéséért

A különböző B-vitaminok (B1, B2, B3, B5, B6, B12) mindegyikének megvan a maga egészségügyi előnye. Tanulmányok szerint a depresszió, a demencia és a kognitív károsodás gyakran összefügg a B-vitaminok hiányával, megfelelő szintjük ezért a mentális egészség megőrzésében is kulcsfontosságú. Folsavval kombinálva a vérképzést segítik, valamint elősegítik az idegrendszer normál működését, illetve a megfelelő memória fenntartásában is fontos szerepük lehet.

Egy néhány éve végzett kutatás során Alzheimer-kórban szenvedő betegeknél vizsgálták a különböző vitaminok hatásait és a tünetek romlásának mértékét. Az alanyok vagy placebót vagy nagy dózisú, 20 milligramm B6-vitaminból, 0,5 milligramm B12-vitaminból és 0,8 milligramm folsavból álló B-vitamin-koktélt kaptak. A kétéves utánkövetés során mindkét csoport tagjaiban bekövetkezett szürkeállomány-vesztés, a B-vitamin-kombinációt szedőkben azonban jelentősen kisebb mértékű zsugorodás zajlott le azokon az agyi területeken, amelyek a leginkább érintettek az enyhe kognitív hanyatlással küzdő, majd később Alzheimer-kórossá váló betegekben.

A B-vitaminokat nagy mennyiségben feldolgozatlan húsokban, tojásban, sajtfélékben, valamint teljes kiőrlésű gabonában és diófélékben találhatjuk meg, de az étrendet érdemes lehet táplálékkiegészítőkkel is megtámogatni. A kor előrehaladtával a felszívódása romolhat, így az idősebb korosztálynak még nagyobb figyelmet kell fordítani a rendszeres pótlásukra.

E-vitamin: az idegeket és az izmokat is védi

Az E-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik, és számos növényi eredetű élelmiszerben megtalálható. Fontos szerepet játszik az idegek és az izmok egészségének megőrzésében, illetve a megfelelő szintje az erek meszesedésének mértékét is csökkentheti, ami szintén kedvező az agyi keringés szempontjából. Antioxidáns hatása miatt a szellemi leépüléssel járó betegségek előrehaladását is lassíthatja némiképp ez a vitamin. Legjobb E-vitaminforrásaink a növényi olajok, tehát a napraforgó-, búzacsíra-, tökmag-, olíva- és kukoricaolaj, a búzacsíra és az egyéb gabonacsírák, illetve a zöld növények.

D-vitamin: a mentális egészséghez is fontos a „napfény vitaminja”

A fényhiányos őszi és téli hónapokban szervezetünk is kevesebb D-vitamin termelődik, ez pedig a mentális egészségünkre is hatással lehet. A vitamin alacsony szintjét jelezhetik a többi között a szezonális depresszióként is ismert tünetek: a levertség, a fáradtság és az alvászavarok. A D-vitamin tartós hiánya egyes kutatások szerint nemcsak depressziós tünetekhez, hanem skizofréniához is vezethet. A napfényen kívül olyan élelmiszerek fogyasztásával is pótolhatjuk ezeket a vitaminokat, mint a halhús, a tojássárgája, illetve a D-vitaminnal dúsított élelmiszerek, például a tej vagy teljes kiőrlésű kenyér.

