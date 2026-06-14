Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit hatóságok

Megállítottak egy orosz olajszállító tartályhajót a brit fegyveres erők Anglia déli partjainál – közölte vasárnap a londoni védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a Szmirtosz nevű hajó a szankciók megkerülésével nyersolajat és egyéb nyersanyagokat szállító orosz árnyékflotta tagja.

A hat órán át tartó vasárnap hajnali akció során a brit királyi tengerészgyalogság kommandósai és az Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) különleges feladatokra kiképzett szakértői léptek a hajó fedélzetére.

A tartályhajót ideiglenesen Anglia déli partjai előtt lehorgonyozzák és megfigyelés alatt tartják annak kiderítésére, hogy nem ad-e okot környezeti vagy biztonsági aggályokra

– fogalmaz tájékoztatásában a brit védelmi tárca.

Nagy-Britannia először állított meg önálló akció keretében orosz kereskedelmi hajót az árnyékflotta elleni szankciók érvényesítése óta, a tájékoztatás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a műveletet a brit fegyveres erők Franciaországgal szoros együttműködésben hajtották végre.

A brit királyi haditengerészet márciusban, műveleti támogatói szerepben már részt vett az orosz árnyékflotta egyik hajójának lefoglalásában az Atlanti-óceán északi vizein.

A Bella 1 – eredetileg Marinera – nevű olajszállító az amerikai haditengerészet által irányított közös akció után Skóciában kötött ki, és megindult a hajó hivatalos elkobzását célzó eljárás.

A londoni védelmi minisztérium beszámolója szerint

a Szmirtosz tartályhajó megállítására indított vasárnapi műveletben Chinook, Merlin Mk4 és Wildcat típusú helikopterek, a királyi légierő (RAF) egyik Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépe, valamint a királyi haditengerészet Sutherland nevű fregattja és Ledbury nevű, tengeri aknák felkutatására és semlegesítésére kialakított hajója vett részt.

A tárca hangsúlyozza, hogy a megállított hajó brit területi vizeken haladt, és a fegyveres erők az akciót a brit és a nemzetközi jog előírásainak megfelelően hajtották végre.

A minisztérium ismertetése szerint az Oroszország által működtetett, hétszáznál több hajó alkotta árnyékflotta szállítja a szankcióktól érintett orosz nyersolaj 75 százalékát, és ezzel „kritikus mértékben” hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához.

A tárca kiemeli azt is, hogy Nagy-Britannia az orosz árnyékflotta több mint ötszáz hajója ellen léptetett érvénybe szankciókat. A minisztérium szerint ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságát jelzi, hogy

a nyersolaj- és földgázexportból eredő orosz bevételek tavaly 24 százalékkal csökkentek éves összevetésben.

Keir Starmer brit miniszterelnök márciusban engedélyezte, hogy brit katonák olyan hajók fedélzetére léphessenek, amelyek az orosz árnyékflottához tartoznak, brit büntetőintézkedések vannak érvényben velük szemben és Nagy-Britannia területi vizein próbálnak áthaladni.

A londoni kormányfői hivatal akkori tájékoztatása szerint egy-egy ilyen hajó elfogása esetén büntetőjogi eljárás indulhat a tulajdonosok, az üzemeltetők és a személyzet ellen a brit szankciós jogszabályok megsértése címén.

A kereskedelmi hajók nemzetközi nyilvántartása szerint a brit fegyveres erők által vasárnap lefoglalt Szmirtosz 2009-ben épült, 107 ezer tonna befogadóképességű, 244 méter hosszú tartályhajó, amely jelenleg hivatalosan kameruni zászló alatt közlekedik.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MarineTraffic

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