Gránáttal fenyegette családját egy férfi Huszton

Családon belüli erőszakról érkezett bejelentés a rendőrséghez Huszton szombat éjjel. A hatóságokat egy nő értesítette, aki arról számolt be, hogy férje gránáttal fenyegetőzik a családi házukban, ahol két fiukkal élnek együtt.

A rendőrök azonnal kivonultak, és a helyszín biztosítása után elfogták a férfit. A nőt és két gyerekét, 14 és 18 éves fiait, kimenekítették az épületből.

A helyszíni szemle során a nyomozók egy éles kézigránátot találtak és foglaltak le a házban. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

A hatóságok jelenleg illegális fegyver- és robbanóanyag-birtoklás miatt folytatnak eljárást ellene, emellett külön vizsgálják a családtagjai elleni fenyegetések és a családon belüli erőszak gyanúját is.

A sértettek biztonságban vannak, a büntetőeljárást a Huszti Körzeti Ügyészség vezeti.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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