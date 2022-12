A legjobb táplálékok a memória megőrzéséért

A flavonolok képesek lassítani a memória hanyatlását, így érdemes beépíteni az étrendünkbe azokat az élelmiszereket, amik ezeket tartalmazzák.

Zöldség, gyümölcs, tea és kávé: akik ezeket rendszeresen fogyasztják, azoknál az életkor előrehaladtával lassabban következik be memóriaromlás – idézte egy friss kutatás eredményeit az Infostart.

“Izgalmas, hogy a tanulmányunk azt mutatja, egyes étrendi döntések lassabb kognitív hanyatláshoz vezethetnek” – mondta a tanulmány szerzője, Thomas Holland, a chicagói Rush University Medical Center belgyógyászati tanszékének oktatója a kutatás kapcsán, amely a Neurology szaklapban jelent meg.

A flavonolok pozitív hatását a kutatók arra vezetik vissza, hogy azok védik a sejteket, beleértve az idegsejteket is. A növények 5000 féle flavonoidot tartalmaznak, ezek közül a flavonolokkal kapcsolatosan már bebizonyították, hogy gyulladáscsökkentő hatással bírnak, ami a krónikus betegségek egyik leggyakoribb kiváltója. Emellett antioxidánsokban is gazdagok és a szabad gyökök ellen is küzdenek.

A kutatásban 961 embert kértek meg arra, hogy hét éven át táplálkozási naplót vezessen. Mind 81 év fölöttiek voltak, demenciával nem küzdöttek. Évente végeztek kognitív funkcióikat felmérő és memóriateszteket is rajtuk, és étrendjük alapján csoportokba osztották őket a flavonolfogyasztás mértéke szerint.

A vizsgálat megfigyeléses volta miatt egyelőre a flavonolok mellett nem áll sziklaszilárd bizonyítéka annak, hogy valóban képesek a memóriát így védeni: nem ismert egyelőre, hogy a memóriavédő hatás hosszú távon is érvényesül-e fogyasztásukkal párhuzamosan.

Veszélyt jelent az ilyen kutatásoknál, ha az emberek hatásukra esetleg táplálékkiegészítők felé fordulnak zöldségek és gyümölcsök helyett: kiderülhet, hogy nem maga a flavonol, hanem a flavonol és a zöldség vagy gyümölcs együttes hatása ilyen pozitív.

