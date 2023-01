A májat és az epét védik ezek a gyógynövények

Az epe nagyban segíti a máj munkáját, mégpedig a zsírok lebontásában van kulcsfontosságú szerepe. Ezért túl zsíros, túl fűszeres ételek feladhatják a leckét méregtelenítő szervünknek. Milyen gyógynövények segíthetnek a regenerálódásban?

A máj és az epehólyag, a benne lévő epével együtt, komoly szerepet kapnak az emésztés során. Az epe a zsírok emésztéséhez nélkülözhetetlen, azonban ha ezek emésztése nem történik megfelelően, könnyen okozhat pangást, gyulladást is, valamint az epekövességért is nagyban felelőssé tehető.

Ezek kialakulásáért leggyakrabban a helytelen táplálkozás felel. A túl zsíros, túl fűszeres ételek komoly károkat okozhatnak kiválasztó szerveinkben, de gyakran állhat hormonális változás vagy genetika is a háttérben. Azon kívül, hogy igyekszünk zsírszegényebben táplálkozni, segítségül hívhatjuk a gyógynövényeket is.

Borsmenta

A jellegzetes aromájú növény igazi kincs. Nem csak megfázás esetén alkalmazhatjuk! A benne lévő mentol fokozza az epe kiválasztását, emellett gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatású is. Ezen kívül a zsíros ételek okozta émelygést, hányingert is enyhíti, ugyanis olyan emésztőenzimeket aktivál, melyek csökkentik a hányingert. Nyugodtan fogyaszthatjuk naponta, a borsmenta hatása hetek alatt érezhető lesz!

Gyermekláncfű

A gyermekláncfű az egyik legjobb megoldás epe- és májbántalmak ellen. A benne lévő keserűanyagok javítják az emésztést, csökkentik a gyulladást. A növény remek megoldás a zsíranyagcsere-problémák orvoslására, ezért kifejezetten ajánlott a fogyasztása, ha epebajokkal, májgondokkal küzdünk. A belőle főzött tea vizelethajtó és vértisztító hatású, emellett serkenti a vesék és a máj munkáját. Oldja a koleszterint és csökkenti a vérzsírt. A vércukorszint csökkentésében is szerepet játszik, így cukorbetegeknek is ajánlott!

Máriatövis

A legismertebb májvédő gyógynövény a máriatövis. A benne lévő hatóanyag, a szilimarin védi a májunkat a mérgektől. Serkenti a mérgek lebontását, valamint aktivizálja a májsejtek gyógyító mechanizmusait, emellett segíti az új májsejtek képződését. Serkenti az epetermelést is, így segítve a zsírok lebontását. Voltaképp a májműködés egészére hat.

Mivel maga a hatóanyag nehezen oldódik vízben, ezért jobb, ha szilimarin tartalmú kivonatokkal, cseppekkel vagy kapszulákkal próbálkozunk.

Rozmaring

A rozmaringot elsősorban fűszernövényként tartjuk számon, de gyógyhatásai is megállják a helyüket. Amellett, hogy serkentően hat az agyra, az emésztésünket is kedvezően befolyásolja. Nem csak a puffadást és a székrekedést előzi meg, hanem étvágytalanság ellen is kiváló, emellett segít azoknak, akik nehezebben emésztik meg a zsíros ételeket. A benne lévő hatóanyagok jó hatással vannak az epe termelődésére, valamint segítenek az epebántalmakkal küzdőknek is.

A teák elkészítéséhez forrázzunk le egy evőkanál gyógynövényt, majd hagyjuk állni 10-15 percig. Kis mézzel ízesítve naponta fogyasszuk. Kúraszerűen is alkalmazhatjuk ezeket a gyógyteákat, de mielőtt belevágunk, érdemes egyeztetni az orvosunkkal.

Forrás: hazipatika.com