A mandula nemcsak népszerű, hanem rendkívül tápláló, egészséges zsírokban, antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.

A mandula hatása a szervezetre

A mandulát megéri beépítenünk az étrendünkbe, mivel több fronton is támogatja a szervezetünk egészségét.

A koleszterinszint csökkentéséhez

A mandula segíthet csökkenteni a „rossz”, azaz az LDL-koleszterin szintjét és növelni a „jó”, azaz a HDL-koleszterinét. Gyulladáscsökkentő tulajdonságai révén szerepet játszhat a szívbetegségek megelőzésében is.

Az egészséges testsúly megtartásához

Bár kalóriadús, a mandula segíthet csökkenteni az elhízás kockázatát – megfelelő adagolás mellett. Fehérje- és rosttartalma jóllakottságérzetet ad, így könnyebben kordában tartható a kalóriabevitel – írja a WebMD.

A vérnyomás csökkentéséhez

A mandulában található E-vitamin, kálium és kalcium hozzájárulhat a vérnyomás normalizálásához, ami szintén védi a szívet.

A vércukorszint jobb szabályozásához

Úgy tűnik, a mandula segít mérsékelni az étkezés utáni vércukorszint-emelkedést, ami különösen fontos a cukorbetegek számára.

A szervezet vitamin- és rostellátásához

A mandula gazdag nélkülözhetetlen tápanyagokban, például magnéziumban, E-vitaminban és rostban. A kalcium és foszfor pedig a csontok egészségének alapvető elemei.

Hogyan fogyaszd a mandulát?

A mandula sokoldalú és könnyen beilleszthető az étrendbe – magában is fogyasztható, de többféle ételhez adható. Fontos, hogy napi egy maréknyinál többet nem ajánlott fogyasztani belőle. Íme néhány ötlet a felhasználáshoz:

Szeletelt mandula zabkásán, müzlin vagy salátán.

Mandulát tartalmazó magkeverék.

Mandulavaj használata más mogyoróvajak helyett.

Mandulaliszt alkalmazása sütéshez.

A mandula pirítása az intenzívebb íz és jobb állag érdekében.

A kereskedelmi forgalomból származó, pörkölt vagy ízesített mandulák gyakran több egészségtelen olajat tartalmaznak, és kevesebb tápértékkel bírnak.

Ha ki akarjuk maxolni a hatást, áztassuk be

Az nlc szerint a beáztatott mandulának is érdemes esélyt adni. Ennek lényege, hogy így a mandulában olyan tápanyagok is felszabadulnak, amelyek korábban bizonyos enzimgátló hatóanyagok miatt blokkolva voltak. Ebben a formában ráadásul könnyebben emészthető is.

Ehhez először a mandulát öntsük le annyi vízzel, ami teljesen beborítja, és hagyjuk 8-12 órán keresztül ázni. A lecsepegtetett mandulákat aztán papírtörlőn szárítsuk újabb 12 órán keresztül, mielőtt elfogyasztanánk.

