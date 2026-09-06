A pisztácia jótékony hatása a vérnyomásra
A pisztácia nemcsak finom nassolnivaló, hanem a szív- és érrendszer egészségét is támogathatja. Mutatjuk, hogyan segíthet a vérnyomás csökkentésében.
Ha a magas vérnyomása miatt egészségesebb étrendre szeretne áttérni, a pisztácia remek választás lehet. A VerywellHealth.com szerint több módon segíthet ezen a téren ez a népszerű nassolnivaló.
Pisztácia hatása a vérnyomásra
Számos kutatás szerint a pisztácia segíthet a vérnyomás csökkentésében. Az eredmények alapján:
- A pisztáciafogyasztás összefüggésbe hozható a szisztolés vérnyomás csökkenésével. Emellett alacsonyabb éhomi vércukorszinttel, koleszterinszinttel és más, javuló egészségügyi értékekkel is kapcsolatba hozták.
- Azoknál a túlsúllyal vagy elhízással élő felnőtteknél, akik négy hónapon keresztül naponta kb. 42 gramm pisztáciát fogyasztottak, csökkent a szisztolés és a diasztolés vérnyomás is. Ez annak ellenére történt, hogy a pisztáciát fogyasztó és a kontrollcsoport hasonló mértékű fogyást ért el.
- A 2-es típusú cukorbetegséggel élő felnőtteknél, akik mérsékelt zsírtartalmú étrendjükbe pisztáciát is beépítettek, négy hét után 3,5 Hgmm-rel csökkent a szisztolés ambuláns vérnyomás. Az ambuláns mérés során a résztvevők egy hordozható eszközt viseltek, amely folyamatosan figyelte a vérnyomásukat: a legnagyobb csökkenést alvás közben tapasztalták.
Hogyan csökkenti a pisztácia a vérnyomást?
Több oka is lehet annak, hogy a pisztácia kedvezően hat a vérnyomásra:
- L-arginin: Ez az aminosav a szervezetben nitrogén-monoxiddá alakul. A nitrogén-monoxid tágítja az ereket, ami hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.
- Kálium: A pisztácia jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz. Ez az ásványi anyag segíti az érfalak ellazulását, és támogatja a felesleges nátrium kiürülését a veséken keresztül.
- Telítetlen zsírsavak és antioxidánsok: A pisztáciában szívbarát zsírok és antioxidánsok is találhatók, amelyek szintén hozzájárulhatnak a vérnyomás mérsékléséhez.
A pisztácia gyakran kevésbé egészséges nassolnivalókat vált ki az étrendből, így több olyan tápanyagot és növényi vegyületet juttathatunk a szervezetünkbe, amelyek támogatják a szív- és érrendszer egészségét.
Mennyi pisztáciát érdemes enni?
Egy körülbelül 28 grammos, nagyjából egymaréknyi pisztáciából álló adag jól beilleszthető egy szívbarát étrendbe. A vérnyomásra gyakorolt hatásokat vizsgáló tanulmányok különböző mennyiségeket használtak, köztük napi másfélszeres adagot, körülbelül 42 grammot is.
Egy adag (28 gramm) pisztácia tartalmaz
- 159 kalóriát,
- 5,7 gramm fehérjét,
- 7,7 gramm szénhidrátot,
- és 3 gramm rostot.
Kiknek kell óvatosnak lenniük a pisztácia fogyasztásával?
A sózott pisztácia hozzáadott nátriumot tartalmaz, ami emelheti a vérnyomást. Vásárláskor érdemes elolvasni a címkét, és a „enyhén sózott” vagy „sózatlan” változatot választani.
Különösen körültekintőnek kell lenni, ha:
- Allergiás a diófélékre. Ilyenkor a pisztáciát, a kesudiót és más hasonló magvakat is kerülni kell.
- Irritábilisbél-szindrómában (IBS) szenved. Ez esetben előfordulhat, hogy a pisztácia súlyosbítja a tüneteidet.
- Előrehaladott vesebetegsége van. Ilyen esetben érdemes kezelőorvosával egyeztetni arról, hogy fogyaszthat-e pisztáciát és más olajos magvakat.
Hogyan illeszthető be a pisztácia a vérnyomásbarát étrendbe?
Önmagában a pisztácia fogyasztása nem fogja jelentősen csökkenteni a vérnyomást: az egész étrend átalakítása is fontos. Ebben segíthet a magas vérnyomás megelőzésére kidolgozott DASH-étrend, amely a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentését is támogathatja.
A DASH-étrend középpontjában a következők állnak:
- Gyümölcsök és zöldségek.
- Sovány húsok, halak és szárnyasok.
- Alacsony zsírtartalmú tejtermékek.
- Teljes értékű gabonák.
- Hüvelyesek, magvak és olajos magvak.
- A napi nátriumbevitel 2300 milligramm vagy annál alacsonyabb szintre csökkentése.
Forrás: hazipatika.com
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