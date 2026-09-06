A pisztácia jótékony hatása a vérnyomásra

Kárpátalja.ma Egészség

A pisztácia nemcsak finom nassolnivaló, hanem a szív- és érrendszer egészségét is támogathatja. Mutatjuk, hogyan segíthet a vérnyomás csökkentésében.

Ha a magas vérnyomása miatt egészségesebb étrendre szeretne áttérni, a pisztácia remek választás lehet. A VerywellHealth.com szerint több módon segíthet ezen a téren ez a népszerű nassolnivaló.

Pisztácia hatása a vérnyomásra

Számos kutatás szerint a pisztácia segíthet a vérnyomás csökkentésében. Az eredmények alapján:

  • A pisztáciafogyasztás összefüggésbe hozható a szisztolés vérnyomás csökkenésével. Emellett alacsonyabb éhomi vércukorszinttel, koleszterinszinttel és más, javuló egészségügyi értékekkel is kapcsolatba hozták.
  • Azoknál a túlsúllyal vagy elhízással élő felnőtteknél, akik négy hónapon keresztül naponta kb. 42 gramm pisztáciát fogyasztottak, csökkent a szisztolés és a diasztolés vérnyomás is. Ez annak ellenére történt, hogy a pisztáciát fogyasztó és a kontrollcsoport hasonló mértékű fogyást ért el.
  • A 2-es típusú cukorbetegséggel élő felnőtteknél, akik mérsékelt zsírtartalmú étrendjükbe pisztáciát is beépítettek, négy hét után 3,5 Hgmm-rel csökkent a szisztolés ambuláns vérnyomás. Az ambuláns mérés során a résztvevők egy hordozható eszközt viseltek, amely folyamatosan figyelte a vérnyomásukat: a legnagyobb csökkenést alvás közben tapasztalták.

Hogyan csökkenti a pisztácia a vérnyomást?

Több oka is lehet annak, hogy a pisztácia kedvezően hat a vérnyomásra:

  • L-arginin: Ez az aminosav a szervezetben nitrogén-monoxiddá alakul. A nitrogén-monoxid tágítja az ereket, ami hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.
  • Kálium: A pisztácia jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz. Ez az ásványi anyag segíti az érfalak ellazulását, és támogatja a felesleges nátrium kiürülését a veséken keresztül.
  • Telítetlen zsírsavak és antioxidánsok: A pisztáciában szívbarát zsírok és antioxidánsok is találhatók, amelyek szintén hozzájárulhatnak a vérnyomás mérsékléséhez.

A pisztácia gyakran kevésbé egészséges nassolnivalókat vált ki az étrendből, így több olyan tápanyagot és növényi vegyületet juttathatunk a szervezetünkbe, amelyek támogatják a szív- és érrendszer egészségét.

Mennyi pisztáciát érdemes enni?

Egy körülbelül 28 grammos, nagyjából egymaréknyi pisztáciából álló adag jól beilleszthető egy szívbarát étrendbe. A vérnyomásra gyakorolt hatásokat vizsgáló tanulmányok különböző mennyiségeket használtak, köztük napi másfélszeres adagot, körülbelül 42 grammot is.

Egy adag (28 gramm) pisztácia tartalmaz

  • 159 kalóriát,
  • 5,7 gramm fehérjét,
  • 7,7 gramm szénhidrátot,
  • és 3 gramm rostot.

Kiknek kell óvatosnak lenniük a pisztácia fogyasztásával?

A sózott pisztácia hozzáadott nátriumot tartalmaz, ami emelheti a vérnyomást. Vásárláskor érdemes elolvasni a címkét, és a „enyhén sózott” vagy „sózatlan” változatot választani.

Különösen körültekintőnek kell lenni, ha:

  • Allergiás a diófélékre. Ilyenkor a pisztáciát, a kesudiót és más hasonló magvakat is kerülni kell.
  • Irritábilisbél-szindrómában (IBS) szenved. Ez esetben előfordulhat, hogy a pisztácia súlyosbítja a tüneteidet.
  • Előrehaladott vesebetegsége van. Ilyen esetben érdemes kezelőorvosával egyeztetni arról, hogy fogyaszthat-e pisztáciát és más olajos magvakat.

Hogyan illeszthető be a pisztácia a vérnyomásbarát étrendbe?

Önmagában a pisztácia fogyasztása nem fogja jelentősen csökkenteni a vérnyomástaz egész étrend átalakítása is fontos. Ebben segíthet a magas vérnyomás megelőzésére kidolgozott DASH-étrend, amely a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentését is támogathatja.

A DASH-étrend középpontjában a következők állnak:

  • Gyümölcsök és zöldségek.
  • Sovány húsok, halak és szárnyasok.
  • Alacsony zsírtartalmú tejtermékek.
  • Teljes értékű gabonák.
  • Hüvelyesek, magvak és olajos magvak.
  • A napi nátriumbevitel 2300 milligramm vagy annál alacsonyabb szintre csökkentése.

Forrás: hazipatika.com

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