A pisztácia jótékony hatása a vérnyomásra

A pisztácia nemcsak finom nassolnivaló, hanem a szív- és érrendszer egészségét is támogathatja. Mutatjuk, hogyan segíthet a vérnyomás csökkentésében.

Ha a magas vérnyomása miatt egészségesebb étrendre szeretne áttérni, a pisztácia remek választás lehet. A VerywellHealth.com szerint több módon segíthet ezen a téren ez a népszerű nassolnivaló.

Pisztácia hatása a vérnyomásra

Számos kutatás szerint a pisztácia segíthet a vérnyomás csökkentésében. Az eredmények alapján:

A pisztáciafogyasztás összefüggésbe hozható a szisztolés vérnyomás csökkenésével . Emellett alacsonyabb éhomi vércukorszinttel, koleszterinszinttel és más, javuló egészségügyi értékekkel is kapcsolatba hozták.

. Emellett alacsonyabb éhomi vércukorszinttel, koleszterinszinttel és más, javuló egészségügyi értékekkel is kapcsolatba hozták. Azoknál a túlsúllyal vagy elhízással élő felnőtteknél, akik négy hónapon keresztül naponta kb. 42 gramm pisztáciát fogyasztottak, csökkent a szisztolés és a diasztolés vérnyomás is . Ez annak ellenére történt, hogy a pisztáciát fogyasztó és a kontrollcsoport hasonló mértékű fogyást ért el.

. Ez annak ellenére történt, hogy a pisztáciát fogyasztó és a kontrollcsoport hasonló mértékű fogyást ért el. A 2-es típusú cukorbetegséggel élő felnőtteknél, akik mérsékelt zsírtartalmú étrendjükbe pisztáciát is beépítettek, négy hét után 3,5 Hgmm-rel csökkent a szisztolés ambuláns vérnyomás. Az ambuláns mérés során a résztvevők egy hordozható eszközt viseltek, amely folyamatosan figyelte a vérnyomásukat: a legnagyobb csökkenést alvás közben tapasztalták.

Hogyan csökkenti a pisztácia a vérnyomást?

Több oka is lehet annak, hogy a pisztácia kedvezően hat a vérnyomásra:

L-arginin : Ez az aminosav a szervezetben nitrogén-monoxiddá alakul. A nitrogén-monoxid tágítja az ereket, ami hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.

: Ez az aminosav a szervezetben nitrogén-monoxiddá alakul. A nitrogén-monoxid tágítja az ereket, ami hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez. Kálium : A pisztácia jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz. Ez az ásványi anyag segíti az érfalak ellazulását, és támogatja a felesleges nátrium kiürülését a veséken keresztül.

: A pisztácia jelentős mennyiségű káliumot tartalmaz. Ez az ásványi anyag segíti az érfalak ellazulását, és támogatja a felesleges nátrium kiürülését a veséken keresztül. Telítetlen zsírsavak és antioxidánsok: A pisztáciában szívbarát zsírok és antioxidánsok is találhatók, amelyek szintén hozzájárulhatnak a vérnyomás mérsékléséhez.

A pisztácia gyakran kevésbé egészséges nassolnivalókat vált ki az étrendből, így több olyan tápanyagot és növényi vegyületet juttathatunk a szervezetünkbe, amelyek támogatják a szív- és érrendszer egészségét.

Mennyi pisztáciát érdemes enni?

Egy körülbelül 28 grammos, nagyjából egymaréknyi pisztáciából álló adag jól beilleszthető egy szívbarát étrendbe. A vérnyomásra gyakorolt hatásokat vizsgáló tanulmányok különböző mennyiségeket használtak, köztük napi másfélszeres adagot, körülbelül 42 grammot is.

Egy adag (28 gramm) pisztácia tartalmaz

159 kalóriát,

5,7 gramm fehérjét,

7,7 gramm szénhidrátot,

és 3 gramm rostot.

Kiknek kell óvatosnak lenniük a pisztácia fogyasztásával?

A sózott pisztácia hozzáadott nátriumot tartalmaz, ami emelheti a vérnyomást. Vásárláskor érdemes elolvasni a címkét, és a „enyhén sózott” vagy „sózatlan” változatot választani.

Különösen körültekintőnek kell lenni, ha:

Allergiás a diófélékre. Ilyenkor a pisztáciát, a kesudiót és más hasonló magvakat is kerülni kell.

Irritábilisbél-szindrómában (IBS) szenved. Ez esetben előfordulhat, hogy a pisztácia súlyosbítja a tüneteidet.

Előrehaladott vesebetegsége van. Ilyen esetben érdemes kezelőorvosával egyeztetni arról, hogy fogyaszthat-e pisztáciát és más olajos magvakat.

Hogyan illeszthető be a pisztácia a vérnyomásbarát étrendbe?

Önmagában a pisztácia fogyasztása nem fogja jelentősen csökkenteni a vérnyomást: az egész étrend átalakítása is fontos. Ebben segíthet a magas vérnyomás megelőzésére kidolgozott DASH-étrend, amely a vérnyomás és a koleszterinszint csökkentését is támogathatja.

A DASH-étrend középpontjában a következők állnak:

Gyümölcsök és zöldségek.

Sovány húsok, halak és szárnyasok.

Alacsony zsírtartalmú tejtermékek.

Teljes értékű gabonák.

Hüvelyesek, magvak és olajos magvak.

A napi nátriumbevitel 2300 milligramm vagy annál alacsonyabb szintre csökkentése.

Forrás: hazipatika.com

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