A rövidlátás megelőzése gyermekkorban

A myopia vagy rövidlátás jelentősen befolyásolhatja az életminőséget. A rövidlátás jellemzően akkor fordul elő, amikor a szemgolyó hosszabbra nyúlik, mint az átlag 24 mm. Elsődleges következménye a homályos távoli látás, ami minden esetben korrekciós eszközt (szemüveget és/vagy kontaktlencsét) igényel.

A folyamatosan növekvő szemgolyó miatt a rövidlátás fokozódik, ami a dioptria mértékének növekedésével jár, ezzel megnehezítve a mindennapokat. Fontos kiemelni, hogy a romló látásélesség mellett a folyamatosan növekvő szemgolyó egyre nagyobb veszélyt jelent hosszú távon a szem egészségére, ezért fontos a terápia mielőbbi megkezdése.

A rövidlátás előfordulásának gyakorisága és annak mértéke egyre nő, 2050-re várhatóan a világ népességének több mint 50%-át fogja érinteni.

Egyre több, és egyre fiatalabb gyermeket, serdülőt érint jelenleg is.

Miért történik mindez?

Nem csak egyetlen okra vezethető vissza. Nagy szerepet játszik az életmódbeli változás, vagyis a közeli látást igénylő tevékenységek megsokszorozódása, például a megnövekedett képernyőidő, de a genetika és a környezeti tényezők is szerepet játszanak benne.

Hogyan befolyásolhatja a rövidlátás gyermeke jövőjét?

A rövidlátás a következő súlyosabb szem egészségügyi problémákhoz vezethet az élet későbbi szakaszában: myopiás makulopátia, retina leválás, zöldhályog vagy szürkehályog.

Hogyan lehet azonosítani a rövidlátás tüneteit?

Néhány a leggyakoribbak közül:

Hunyorgás

Fáradt szemek

Szemdörzsölés, rendszeresen viszkető szemek

Közelebb kell ülni a táblához, képernyőhöz, TV-hez

Problémák a térbeli tájékozódással és a távollátással

Tippek és trükkök, hogyan segítsünk gyermekünk (és saját) szemeinken:

Menjünk ki a szabadba! Nézzünk a távolba és használjuk ki a természetes fény nyújtotta előnyöket! A parkban való sétától kezdve a biciklizésen át számtalan lehetőség van a szemeink pihentetésre. Képernyőmentes idő! A sok idő, amit a képernyő előtt töltünk, megterheli szemeinket, szervezetünket. Most itt az ideje, hogy távolabb kerüljünk a tabletektől, számítógépektől, TV-től, és természetesen a telefonoktól is. Szemeink hálásak lesznek érte! Tartsuk a tárgyakat távolabb! A mérce legyen az alkarunk hossza! Tudjuk, hogy nagy a kísértés, hogy a képernyő előtt görnyedjünk, de vannak rá bizonyítékok, hogy ez növelheti az esélyét a rövidlátás kialakulásának vagy fokozódásának. Terápiás célú myopia kontroll kontaktlencsék és szemüvegek. Léteznek speciális kontaktlencsék és szemüvegek, amelyek nem csak az éles látásban segítenek, hanem lelassíthatják a miópia fokozódását. A szemészeti szakemberek (optometristák, szemorvosok) szívesen elmagyarázzák, hogyan működik. Aludjunk eleget! A jó minőségű alvás pihenteti a szemeinket, így segíthet a rövidlátás ellen is, ezért mindig aludjuk ki magunkat!

Milyen lehetőségek vannak gyermeke számára?

Amennyiben gyermekénél rövidlátást állapítottak meg, rendelkezésre áll néhány, klinikailag bizonyított hatékonyságú terápiás eszköz a rövidlátás romlásának lassítására. A MiSight® 1 day kontaktlencsék kettős hatásúak: tiszta látást biztosítanak, és segítenek lassítani a rövidlátás fokozódását.

Beszélje meg szemorvosával és optometristájával a gyermeke számára legjobb és legmegfelelőbb terápiás lehetőséget!

Ebben a cikkben semmi sem értelmezhető orvosi tanácsként, és nem szándékozik helyettesíteni a szemész orvosának, optometristájának tanácsát.

A kontaktlencsék gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszközök.

Forrás: hazipatika.com