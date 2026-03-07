A rövidlátás megelőzése gyermekkorban
A myopia vagy rövidlátás jelentősen befolyásolhatja az életminőséget. A rövidlátás jellemzően akkor fordul elő, amikor a szemgolyó hosszabbra nyúlik, mint az átlag 24 mm. Elsődleges következménye a homályos távoli látás, ami minden esetben korrekciós eszközt (szemüveget és/vagy kontaktlencsét) igényel.
A folyamatosan növekvő szemgolyó miatt a rövidlátás fokozódik, ami a dioptria mértékének növekedésével jár, ezzel megnehezítve a mindennapokat. Fontos kiemelni, hogy a romló látásélesség mellett a folyamatosan növekvő szemgolyó egyre nagyobb veszélyt jelent hosszú távon a szem egészségére, ezért fontos a terápia mielőbbi megkezdése.
A rövidlátás előfordulásának gyakorisága és annak mértéke egyre nő, 2050-re várhatóan a világ népességének több mint 50%-át fogja érinteni.
Egyre több, és egyre fiatalabb gyermeket, serdülőt érint jelenleg is.
Miért történik mindez?
Nem csak egyetlen okra vezethető vissza. Nagy szerepet játszik az életmódbeli változás, vagyis a közeli látást igénylő tevékenységek megsokszorozódása, például a megnövekedett képernyőidő, de a genetika és a környezeti tényezők is szerepet játszanak benne.
Hogyan befolyásolhatja a rövidlátás gyermeke jövőjét?
A rövidlátás a következő súlyosabb szem egészségügyi problémákhoz vezethet az élet későbbi szakaszában: myopiás makulopátia, retina leválás, zöldhályog vagy szürkehályog.
Hogyan lehet azonosítani a rövidlátás tüneteit?
Néhány a leggyakoribbak közül:
- Hunyorgás
- Fáradt szemek
- Szemdörzsölés, rendszeresen viszkető szemek
- Közelebb kell ülni a táblához, képernyőhöz, TV-hez
- Problémák a térbeli tájékozódással és a távollátással
Tippek és trükkök, hogyan segítsünk gyermekünk (és saját) szemeinken:
- Menjünk ki a szabadba! Nézzünk a távolba és használjuk ki a természetes fény nyújtotta előnyöket! A parkban való sétától kezdve a biciklizésen át számtalan lehetőség van a szemeink pihentetésre.
- Képernyőmentes idő! A sok idő, amit a képernyő előtt töltünk, megterheli szemeinket, szervezetünket. Most itt az ideje, hogy távolabb kerüljünk a tabletektől, számítógépektől, TV-től, és természetesen a telefonoktól is. Szemeink hálásak lesznek érte!
- Tartsuk a tárgyakat távolabb! A mérce legyen az alkarunk hossza! Tudjuk, hogy nagy a kísértés, hogy a képernyő előtt görnyedjünk, de vannak rá bizonyítékok, hogy ez növelheti az esélyét a rövidlátás kialakulásának vagy fokozódásának.
- Terápiás célú myopia kontroll kontaktlencsék és szemüvegek. Léteznek speciális kontaktlencsék és szemüvegek, amelyek nem csak az éles látásban segítenek, hanem lelassíthatják a miópia fokozódását. A szemészeti szakemberek (optometristák, szemorvosok) szívesen elmagyarázzák, hogyan működik.
- Aludjunk eleget! A jó minőségű alvás pihenteti a szemeinket, így segíthet a rövidlátás ellen is, ezért mindig aludjuk ki magunkat!
Milyen lehetőségek vannak gyermeke számára?
Amennyiben gyermekénél rövidlátást állapítottak meg, rendelkezésre áll néhány, klinikailag bizonyított hatékonyságú terápiás eszköz a rövidlátás romlásának lassítására. A MiSight® 1 day kontaktlencsék kettős hatásúak: tiszta látást biztosítanak, és segítenek lassítani a rövidlátás fokozódását.
Beszélje meg szemorvosával és optometristájával a gyermeke számára legjobb és legmegfelelőbb terápiás lehetőséget!
Ebben a cikkben semmi sem értelmezhető orvosi tanácsként, és nem szándékozik helyettesíteni a szemész orvosának, optometristájának tanácsát.
A kontaktlencsék gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszközök.
Forrás: hazipatika.com