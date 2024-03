A szívet is veszélyeztetheti az időszakos böjt

Növelheti a szívbetegség okozta halálozás kockázatát, ha naponta egy 8 órás időszakba sűrítünk be minden kalóriabevitelt – derült ki egy friss tanulmányból.

Az utóbbi időszakban egyre népszerűbbé vált az időszakos böjtnek is hívott diéta, amelynek lényege, hogy a napi táplálékbevitelt egy időablakon belülre korlátozzuk. Korábbi kutatások szerint ennek számos pozitív hatása van az egészségre, egy új tanulmány ugyanakkor rávilágított, hogy a szívbetegség okozta halálozás nagyobb veszélyt jelenthet a diéta egy szigorúbb formája, a 16/8-as verzió követőire – írja a NewSientist.

A 16/8-as böjt lényege, hogy a nap 16 órájában semmilyen táplálékot nem juttatunk a szervezetbe, az étkezéseket egy 8 órás időtartamon belülre sűrítjük be. Népszerűségét annak is köszönheti, hogy nemcsak a fogyást segíti, de bizonyos tanulmányok eredménye szerint pozitívan hat az egészségre is. Összefüggésbe hozták a többi között a vérnyomás, a vércukor– és a koleszterinszint javulásával, sőt még egyes daganatok megelőzésében is szerepe lehet ennek az étrendnek. A sanghaji Csiao Tong Egyetem kutatói azonban most egy negatív hatást fedeztek fel.

A kutatók 20 ezer felnőttet vizsgáltak – férfiakat és nőket nagyjából egyenlő arányban -, akik részt vettek az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálatában. A vizsgált személyek 2003 és 2018 között rendszeresen nyilatkoztak az étrendjükről, ezeket az adatokat pedig a kutatók összevetették az egészségi és halálozási adatokkal.

A nagyjából nyolcéves követési időszak alapján nem számíthatnak hosszabb életre a 16/8-as étrendet követők, mint azok, akik 12 vagy 16 órás időablakban étkeztek. Sőt, a kutatók azt is megállapították, hogy a 8 órás étkezési ütemtervet követők 91 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg szívbetegségben a követési időszakban, mint azok, akik 12-16 óránál tovább ettek. Akiknél már a vizsgálat előtt is szívbetegséget diagnosztizáltak, a 8-10 órás időtartamon belüli étkezés 66 százalékkal növelte a szívbetegség miatti halálozási kockázatát azokhoz képest, akik 12-16 órányi időt hagytak az étkezéseknek. A rákos betegséggel diagnosztizáltak körében a 16 óránál hosszabb ablakon túli étkezés alacsonyabb halálozási kockázattal járt, mint a szűkösebb étkezési ütemterv.

Forrás: hazipatika.com