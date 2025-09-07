A tejallergia tünetei babáknál 

A tejfehérje-allergia legtöbbször klasszikus tünetekkel jelentkezik, például kiütéssel, hasfájással vagy hasmenéssel. De az is előfordul, hogy az allergia egy egészen más arcát mutatja meg.

A tejfehérje-allergia a leggyakoribb táplálékallergiák egyike, amely jellemzően már csecsemőkorban megjelenik. Táplálékallergia akkor alakul ki, ha a szervezet védekező rendszere rosszul reagál a táplálék egyes alkotóelemeire. Az esetek 60-75 százalékában a táplálékallergia kisgyermekkori formája 3 éves kor felett megszűnik. A tehéntejfehérjére érzékeny csecsemőknél viszont gyakran előfordul, hogy később más allergiás megbetegedések is kialakulnak. Ha pedig az első allergiás tünetek 3 éves kor felett jelentkeznek, akkor a gyógyulási arány rosszabb, csupán 25-55 százalék.

A tejfehérje-allergia meglepő tünetei

A babáknál a tejfehérje-allergia nem mindig „ordít”, néha csak csendben üzen – például visszatérő gyomorbántalmakkal vagy furcsa széklettel. Mutatjuk, milyen jelekre érdemes odafigyelni.

Véres vagy nyálkás széklet – Ez még akkor is gyanút keltő, ha a baba egyébként vidám és látszólag panaszmentes, életerős.

Visszatérő hányás és/vagy hasmenés – Ez akár napokkal a tejfehérje elfogyasztása után is jelentkezhet. Gyakran társul hozzá növekedési visszamaradás, vagyis a baba nem gyarapszik megfelelően.

Hosszú távú emésztési gondok – Árulkodó lehet a gyakori puffadás és savas felböfögés, valamint a székrekedés is – különösen akkor, ha a panaszok kezelés ellenére sem javulnak. Ezek gyakran hónapokig is fennállhatnak, mire felmerül az allergia gyanúja.

Krónikus bőrtünetek – A tejre adott allergiás válaszreakció néha csak bőrpanaszok – például ekcéma vagy kiütések – képében jelentkezik. Ha kezelés ellenére sem tűnnek el a bőrtünetek, érdemes allergiavizsgálatot végeztetni.

Krónikus légúti tünetek – Különösen gyanús lehet a szokásos kezelésekre nem reagáló, tartósan fennálló légúti panasz, mint például a köhögés, az orrfolyás vagy a sípoló légzés.

Hangulatváltozás – Kisgyermekeknél a szokatlan érzékenység, irritáltság és sírósság is jelezheti, hogy baj van.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Getty Images