A tőzegáfonya pozitív és negatív hatásai

A tőzegáfonya hosszú évek óta népszerű szereplőként él az egészségtudatos étrendben. Ugyanakkor vannak olyan állapotok, amikor a fogyasztása nem ajánlott.

A tőzegáfonya kiváló természetes gyógyszer a húgyúti fertőzések megelőzésében. Megakadályozza a baktériumok tapadását a húgyúti rendszer falának sejtjeihez, és kedvezőtlen környezetet teremt a kórokozók számára, melyek által csökken a fertőzés veszélye. Fontos azonban kiemelni, hogy a tőzegáfonya nem gyógyítja meg a már kialakult húgyúti fertőzést – ahhoz orvos által előírt gyógyszerekre van szükség, amit esetleg ki lehet egészíteni tőzegáfonya fogyasztásával is – hívja fel a figyelmet a Mayo Clinic.

A tőzegáfonya antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei révén segíthet mérsékelni az öregedéssel járó károkat a szervezetben.

Általánosságban elmondható, hogy a tőzegáfonya fogyasztása biztonságos, de egyes esetekben nem árt óvatossággal kezelni.

Hasi panaszok, emésztőrendszeri tünetek

Nagy mennyiségű tőzegáfonya fogyasztása esetén előfordulhat émelygés, hasi görcsök, hasmenés vagy más gyomorpanasz. Ez a legtöbbször gyerekeknél fordul elő, így esetükben különösen figyeljünk a megfelelő adagolásra. Ha hasi fájdalom is fellép, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

Vesekő-kockázat

A tőzegáfonya kivonatok és levek oxalátot is tartalmaznak. Bár a kutatások eredményei vegyesek, egyes tanulmányok szerint ez növelheti a vesekő kialakulásának kockázatát.

Vérhígítókkal való kölcsönhatás

Kiemelten fontos, hogy a tőzegáfonyának hatása lehet az olyan véralvadásgátló gyógyszerekre, mint például a warfarin. Néhány esetben beszámoltak arról, hogy a tőzegáfonya fokozza a warfarin hatását, és vérzési kockázatot okozhat.

Egyes gyógyszerek lebontását is befolyásolhatja a tőzegáfonya (például diklofenák, atorvasztatin, egyes antihipertenzív szerek).

Allergiás reakciók

Ritkán előfordulhat allergiás reakció bőrkiütéssel, viszketéssel, duzzanattal, ritkán légzési nehézséggel. Ilyen esetben mindig kérjünk orvosi segítséget!

Terhesség és szoptatás

Egyelőre keveset tudunk a tőzegáfonya hatásairól terhesség és szoptatás esetén, ezért ebben az időszakban érdemes inkább kerülni a fogyasztását.

Ha a tőzegáfonya fogyasztása mellett döntünk, ne lépjük át a napi ajánlott mennyiséget! Érdemes először orvossal konzultálni, mielőtt rendszeresen fogyasztatnánk, különösen meglévő betegség, illetve gyógyszerszedés esetén!

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Getty Images