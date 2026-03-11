A zöld tea 5 jótékony hatása 

A zöld teát sokan szeretik. Azonban nemcsak különleges íze miatt érdemes napi szinten fogyasztani, hanem például az immunrendszerre gyakorolt hatásai miatt is.

Ha szeretné támogatni az immunrendszere működését, a szakértők az ajánlják, hogy igyon meg naponta 1-3 csészényi zöld teát – a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egészséges életmód részeként. De pontosan hogyan hat a szervezetre sokak kedvenc forró itala?

A zöld tea hatásai

A Health.com cikke nyomán összegyűjtöttük, milyen pozitív hatásokat gyakorol az immunrendszerre a zöld tea fogyasztása.

A zöld tea igen gazdag a katechinnek nevezett antioxidánsban, amely kiemelkedő gyulladáscsökkentő, antibakteriális és vírusellenes hatással bír. Ez a vegyület segít megvédeni a sejteket az oxidatív stressztől, vagyis az úgynevezett szabad gyökök károsító hatásaitól. Az oxidatív stressz ugyanis megzavarhatja az immunsejtek működését, megnehezítve a fertőzések leküzdését. A gyulladás a szervezet természetes védekező rendszerének része. A tartósan fennálló, krónikus gyulladás azonban jelentős terhelést jelet az immunsejteknek, és gyengítheti azok működését. A zöld tea katechinjei azonban képesek szabályozni a szervezetben a gyulladásos jelátviteli útvonalakat, segítve az elhúzódó gyulladás megelőzését. Immunrendszer nagy része a bélben található. Az ott élő billiónyi baktérium segít szabályozni az immunaktivitást, illetve kommunikál az immunsejtekkel. Egyes kutatások eredményei szerint a zöld tea elősegítheti a jótékony baktériumok szaporodását, míg a káros baktériumok növekedését lassíthatja. Ez a polifenoloknak nevezett vegyületeknek köszönhető, amelyek prebiotikumként működnek, vagyis segítenek táplálni a jótékony baktériumokat. A bélbaktériumok egészséges egyensúlya erősebb immunfunkciót eredményez. A zöld tea katechinjei segíthetnek lassítani egyes baktériumok és vírusok szaporodását, illetve enyhíthetik a fertőzések által kiváltott tüneteket. Az italban található antioxidánsok különösen a megfázásos és influenzás időszakban lehetnek hasznosak. A krónikus stressz gyengítheti az immunrendszer működését. Amikor a stresszhormonok – például a kortizol – szintje hosszú ideig magas, akkor jelentősen csökken az immunválasz. A zöld tea L-teanint tartalmaz, amely egy aminosav, amely nyugtató és stresszcsökkentő hatású, emellett segíthet a hangulat javításában és a depressziós tünetek enyhítésében. Mindez csak közvetve ugyan, de támogathatja az immunrendszer egészségét is.

Így igya a zöld teát a legjobb hatás érdekében!

A zöld teát nem szabad forrásban lévő vízzel leönteni, mert úgy a legtöbb hatóanyag elveszíti erejét. A legjobb, hogy 80-90 Celsius-fokos vízzel készíti. Lehetőség szerint édesítés nélkül igya a zöld teát, mivel a túl sok hozzáadott cukor semlegesítheti a zöld tea egészségi előnyeit. Ha pedig érzékeny a koffeinre, válasszon koffeinmentes zöld teát!

Forrás: hazipatika.com