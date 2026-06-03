Zelenszkij: fel kell gyorsítani a légvédelmi rendszerekre vonatkozó szerződés megkötését

Sürgette szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Patriot légvédelmi rakétarendszerekre vonatkozó szerződés megkötését, jelezve, hogy pénteken jelentést vár a fegyverzet beszerzéséről szóló megállapodás végrehajtásáról az illetékes tisztségviselőktől.

„A legmagasabb politikai szinten megállapodás született Patriot rendszerek beszerzéséről, és ez a megállapodás jelenleg a pénzügyi, jogi és műszaki szintű végrehajtásra vár. A várakozás túl hosszúra nyúlt” – hangsúlyozta az elnök Facebook-bejegyzésében.

Kijelentette, hogy „komoly személyi következmények lesznek” annak, ha az egyezség végrehajtása tovább késlekedik vagy meghiúsul.

Az államfő az Ukrajnába irányuló légvédelmi szállítások – rendszerek és hozzájuk tartozó rakéták – további lehetőségeiről tartott tanácskozást, amelyen – közlése szerint – a védelmi minisztérium, a külügyminisztérium, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO), valamint az elnöki iroda diplomáciai csapatának képviselői vettek részt.

„A feladat teljesen egyértelmű: fel kell gyorsítani a Patriot rendszerekre vonatkozó szerződés megkötését, és ezért a folyamatban részt vevő tisztségviselők személyes felelősséggel tartoznak. Az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós európai támogatási csomag forrásainak, valamint egyéb pénzügyi erőforrásainknak a lehető leggyorsabban kell szolgálniuk azokat a célokat, amelyek az ukrán emberek életének védelmét biztosítják” – emelte ki Zelenszkij.

Hozzátette, hogy „sajnálatos módon mostanáig még a jogi lépések sem lettek kidolgozva ezzel a szerződéssel kapcsolatban. „Végső határidőt szabtam: egy hét áll rendelkezésre az összes előkészítő lépés megtételére. Pénteken jelentést várok: vagy világos képet kapunk a Patriot-rendszerekről szóló megállapodásunk végrehajtásáról, vagy komoly személyi következmények lesznek” – szögezte le az elnök.

Forrás: MTI

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