Alkohol és gyógyszer: ezért veszélyesek együtt

Közismert szabály, hogy gyógyszerszedés mellett tilos az alkoholfogyasztás. Gyógyszerészek foglalták össze, hogy valójában mennyire nem szabad félvállról venni ezt.

Legyen szó akár vényköteles, akár recept nélkül kapható gyógyszerekről, számos készítmény kölcsönhatásba léphet a szervezetben az egyidejűleg bevitt alkohollal. Felerősíthetik annak hatását, vagy éppen fordítva, az alkohol fokozhatja az ismert nemkívánatos mellékhatásokat, illetve olykor újakat is előidézhet. Mint azt Nial Wheate, Jasmine Lee, Kellie Charles és Tina Hinton, a Sydney-i Egyetem gyógyszerész szakértői írják a The Conversation oldalán megjelent közös cikkükben, az italozás hamar feloldja a gátlásokat, így részegen sokszor olyan dolgokat is megteszünk, amelyeket józanon aligha. A gyógyszerhasználattal azonban ilyenkor sem szabad könnyelműen bánni.

Így lép kölcsönhatásba az alkohol a gyógyszerekkel

Agyunk harmonikus működését komplex biokémiai folyamatok biztosítják, amelyek például szabályozzák az izgalmi és nyugalmi állapot közötti egyensúlyt is. Egyik szélsőség sem szerencsés. A túlzott izgatottság egyebek mellett görcsökhöz vezethet, míg a túlzott gátlások egyfajta szedatív, depressziós állapotba lökik az embert. Az alkohol hatásának lényege, hogy ezen a skálán kicsit a nyugalmi állapot felé tereli agyunkat. Ettől relaxáltabbnak érezzük magunkat, illetve néhány pohár után elkezdenek feloldódni szociális gátlásaink is. Újabb néhány ital után pedig azon kaphatjuk magunkat, hogy mozgáskoordinációnk, beszédkészségünk mintha kicsúszna a kontrollunk alól, szédülünk, feledékennyé és álmataggá válunk.

Alkohollal kölcsönhatásba lépve a gyógyszerek megváltoztathatják vagy felerősíthetik annak hatását. Emellett az alkohol is gátolhatja a gyógyszerek hatását, illetve gátolhatja azok felszívódását a gyomorból. Ha pedig az adott gyógykészítménynek eleve részegséghez hasonló mellékhatásai vannak, akkor azok összeadódhatnak a valódi részegség tüneteivel.

Persze nem minden gyógyszermellékhatás okoz bódulatot. Alkoholfogyasztás mellett például a figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD) kezelésére szolgáló ritalin szívműködésre kifejtett hatásai is felerősödhetnek, ami nemcsak emelkedő pulzust, hanem a szívroham megnövekedett kockázatát is magában foglalja. Az egyik leggyakrabban alkalmazott gyulladáscsökkentő hatóanyag, az ibuprofén és az alkohol vegyítéséből pedig különféle gyomorpanaszok, valamint akár gyomorvérzés keletkezhet.

A szeszesitalok felgyorsíthatják egyes gyógyszerek lebomlását a szervezetben. E körbe tartoznak a többi között az opioidok, görcsoldók, a kannabisz, illetve a már említett ritalin is. Ez azzal jár, hogy csökken e szerek terápiás hatékonysága. Az alkohol továbbá arra is kihatással lehet, hogy hogyan, milyen kémiai folyamatok során bomlanak le a gyógyszerek, amiből akár toxikus melléktermékek is képződhetnek, súlyosan károsítva a májat. Erre az egyik legjelentősebb példa a fájdalomcsillapítóként használt paracetamol.

Végezetül az alkohol és a gyógyszerek keverése legsúlyosabb következményként halált is okozhat. Ha például olyan készímények használata mellett iszik valaki, amelyek az agyműködésre fejtenek ki hatást, úgy nehézségek jelentkezhetnek akár a járművezetésben, akár a nehézgépkezelésben, komoly balesetveszélyt előidézve.

Kik vannak leginkább kitéve a kockázatnak?

Fontos hangsúlyozni, hogy senkire nézve sem veszélytelen az alkohol és a gyógyszerek egyidejű bevétele. Ugyanakkor az ausztrál gyógyszerészek rámutatnak, hogy különösen nagy a kockázat az idősek, a nők, valamint azok esetében, akik kisebb termetűek. Ennek oka, hogy az idősek szervezetében lassabban nem bomlanak le olyan a gyógyszerek, mint a fiataloknál, továbbá sokuk egyszerre többféle készítményt is szed meglévő panaszaira. Ezenkívül általában véve érzékenyebbek is az agyműködésre ható gyógyszerek hatására, így gyakrabban tapasztalnak mellékhatásként szédülést.

Ami pedig a nőket és a kisebb termetű férfiakat illeti, esetükben azonos mennyiségű alkohol magasabb véralkoholszintet eredményez. Ennek egyszerű oka van: testüknek összmennyiségben alacsonyabb a folyadéktartalma, amelyben aztán elelegyedik az alkohol.

A legrizikósabb gyógyszerek

Ökölszabályként tehát a fő üzenet: soha ne igyon alkoholt és vegyen be gyógyszert azonos időben. Ha pedig tartósan szedsz valamilyen készítményt, mindenképpen konzultálj kezelőorvosoddal, gyógyszerészeddel arról, hogy fogyaszthatsz-e mellette bármilyen módon szeszesitalt. Az alkohollal leggyakrabban kölcsönhatásba lépő hatóanyagok között említhetők a nyugatóként és altatóként ismert benzodiazepinek, a fájdalomcsillapításra szolgáló opioidok, továbbá az antidepresszánsok, antipszichotikumok, illetve egyes antibiotikumok, mint a metronidazol és a tinidazol. A nem vényköteles készítmények között érdemes külön megemlíteni az altatószereket, az utazási betegségre szedett szereket, valamint a náthás, influenzás panaszokra, allergiára és fájdalomcsillapításra kapható gyógyszereket.

