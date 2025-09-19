Álláslehetőség a Kárpátaljai Megyei Gyermekklinikán
A Kárpátaljai Megyei Gyermekklinika várja azon szakembereket, akik szeretnének segíteni a gyermekek egészségének helyreállításában és életminőségük javításában.
Nyitott pozíciók:
- Ergoterapeuta
- Gyógytornász
- Ergoterapeuta asszisztens
- Gyógytornász asszisztens
- Nyelvi és beszédterapeuta
Miért érdemes a Kárpátaljai Megyei Gyermekklinikán dolgozni?
- Szakmai és személyes fejlődés: dolgozzon egy vezető gyermekintézményben tapasztalt mentorokkal és támogató csapatban.
- Folyamatos továbbképzés: rendszeres tréningek és oktatási programok segítik, hogy naprakész maradjon a legújabb módszerekkel és technológiákkal.
- Versenyképes munkakörülmények: tisztességes munkafeltételek, amelyek megfelelnek erőfeszítéseinek és szakmai szintjének.
Hogyan jelentkezhet?
Részletes információkért a pozíciókról és a munkafeltételekről forduljon a kórház humánerőforrás osztályához:
Cím: Munkács, Iván Franko utca 39. (adminisztrációs épület)