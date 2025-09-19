Álláslehetőség a Kárpátaljai Megyei Gyermekklinikán

A Kárpátaljai Megyei Gyermekklinika várja azon szakembereket, akik szeretnének segíteni a gyermekek egészségének helyreállításában és életminőségük javításában.

Nyitott pozíciók:

  • Ergoterapeuta
  • Gyógytornász
  • Ergoterapeuta asszisztens
  • Gyógytornász asszisztens
  • Nyelvi és beszédterapeuta

Miért érdemes a Kárpátaljai Megyei Gyermekklinikán dolgozni?

  • Szakmai és személyes fejlődés: dolgozzon egy vezető gyermekintézményben tapasztalt mentorokkal és támogató csapatban.
  • Folyamatos továbbképzés: rendszeres tréningek és oktatási programok segítik, hogy naprakész maradjon a legújabb módszerekkel és technológiákkal.
  • Versenyképes munkakörülmények: tisztességes munkafeltételek, amelyek megfelelnek erőfeszítéseinek és szakmai szintjének.

Hogyan jelentkezhet?

Részletes információkért a pozíciókról és a munkafeltételekről forduljon a kórház humánerőforrás osztályához:

Cím: Munkács, Iván Franko utca 39. (adminisztrációs épület)

