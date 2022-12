Alvászavar: ezek a gyógynövények segíthetnek

A pihentető alvás érdekében még mindig sokan nyúlnak szintetikus altatókhoz, holott ma már léteznek szelídebb, természetes lehetőségek is. Lássuk, hogyan támogathatnak bennünket az alvászavar enyhítésében a gyógynövények.

Az alábbi növényeket évszázadok óta használják a népi gyógyászatban, és az ilyen összetevőket tartalmazó készítmények ma már a modern orvoslásban is fontos szerepet kaphatnak.

Macskagyökér

A macskagyökér az egyik leghatásosabb nyugtató gyógynövény, amely alvászavar esetén is segítségünkre lehet. A növény nagy előnye, hogy a belőle készült tea napközben nem álmosít el, este viszont megnyugtat. A megfelelő főzet elkészítéséhez egy evőkanál apróra vágott, szárított macskagyökeret áztassunk egy csésze (2 deciliter) forró vízbe, és hagyjuk állni 12 órán át. Ezután szűrjük le, kissé melegítsük meg – de ne forraljuk – és már fogyaszthatjuk is.

Kamilla

A kamilla rendkívül sokoldalú gyógynövény, amelynek a pihentető, nyugtató hatása csak egy a sok közül. Ez a gyógynövény is hatásos lehet álmatlanság ellen: nincs más dolgunk, mint lefekvés előtt meginni egy csésze kellemesen meleg kamillateát. Ha valódi kamillavirágzatot használunk, ügyeljünk rá, hogy fedjük le a teát, így tudja ugyanis megtartani gyógyhatását. Nagyszerű hatást érhetünk el abban az esetben is, ha kamillából nyert illóolajat csepegtetünk a fürdővizünkbe, illetve inhalálunk vele.

Citromfű

A citromfű nyugtatja a szívideget, erősíti az idegrendszert, illetve az altató hatása is közismert. Bátran készíthetünk belőle teát, hiszen az ízvilága kifejezetten kellemes. Egy csésze vízzel forrázzunk le egy evőkanálnyi citromfüvet, hagyjuk állni 8-10 percig, majd szűrjük le a forrázatot. Bármelyik napszakban fogyaszthatjuk. Az esti órákban is érdemes meginni belőle egy csészényit, de arra ügyeljünk, hogy ezt ne közvetlenül lefekvés előtt tegyük, mert a tea vizeletkiválasztó hatása miatt éjszaka többször fel fogunk kelni.

Orbáncfű

Az orbáncfű hatékonyan oldja a feszültséget, mérsékli a depresszió tüneteit, csökkenti a stresszt és megnyugtat. Alvásproblémák esetén este, lefekvés előtt igyunk meg belőle egy csészével. Mivel kifejezetten erős hatású gyógynövényről van szó, ha egyedi teaként fogyasztjuk, napi rendszerességű használata ne tartson tovább 2 hétnél.

Levendula

Kutatások is igazolták már a levendula lazító és nyugtató hatását. Jó ötlet lehet egy levendulás potpourrit elhelyezni az éjjeli szekrényünkön, vagy illatpárnát használni alváshoz. Természetesen teát is készíthetünk a virágából, de arra itt is ügyeljünk, hogy a vízhajtó hatása miatt közvetlenül lefekvés előtt már ne igyunk belőle!

