Rendszeres vérnyomásmérés – a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének kulcsa

Az artériás hipertónia (magas vérnyomás) az egyik leggyakoribb, ugyanakkor alattomos betegség világszerte – és Kárpátalján sem ritka. Gyakran hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoz, így sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már szövődményeket vált ki. A rendszeres és helyes vérnyomásmérés ezért elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez.

Mikor érdemes otthon mérni a vérnyomást?

Ha már diagnosztizált magas vérnyomása van, a mérések napi rendszerességgel szükségesek – ez segít a kezelés hatékonyságának nyomon követésében.

Ha fokozott kockázatnak van kitéve (például túlsúly, dohányzás, cukorbetegség, stressz, örökletes hajlam esetén), a mérések gyakoriságát orvosa határozza meg.

Ha felelősen szeretne tenni az egészségéért, érdemes időnként megmérni a vérnyomását, és gyanú esetén konzultálni a háziorvossal.

A pontos eredmény érdekében válasszon félautomata vagy automata vérnyomásmérőt, és tartsa be az alábbi szabályokat:

A mérés előtt legalább 30 perccel ne fogyasszon kávét, teát, alkoholt, és ne dohányozzon.

A mérés előtt ne egyen, kerülje a mozgást, és ürítse ki a húgyhólyagját.

Üljön kényelmesen, háttal a szék támlájának, talpai legyenek a földön, ne keresztezzék a lábakat.

Helyezze a mandzsettát a csupasz felkarra, a szív magasságában. Az alkar legyen az asztalon, a könyök ne lógjon le.

A mandzsetta legyen szorosan, de ne túl feszesen a karon, alsó széle kb. 2 cm-rel legyen a könyökhajlat fölött.

A mérés közben ne beszéljen és ne mozogjon.

Már apró hibák is jelentősen torzíthatják az eredményt. A beszéd, a rossz testtartás vagy a nem megfelelő mandzsettaméret mind befolyásolhatják a vérnyomásértéket. Ezért fontos, hogy minden mérésnél ugyanazokat a feltételeket biztosítsuk.

A magas vérnyomás hosszú távú odafigyelést és következetes kezelést igényel. Az egészséges életmód, a rendszeres ellenőrzés és az orvosi tanácsok betartása segíthet megelőzni a súlyos szövődményeket, mint a szívinfarktus vagy a stroke – áll az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatásában.

Kárpátalja.ma