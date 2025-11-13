Rendszeres vérnyomásmérés – a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének kulcsa
Az artériás hipertónia (magas vérnyomás) az egyik leggyakoribb, ugyanakkor alattomos betegség világszerte – és Kárpátalján sem ritka. Gyakran hosszú ideig semmilyen tünetet nem okoz, így sokan csak akkor szembesülnek vele, amikor már szövődményeket vált ki. A rendszeres és helyes vérnyomásmérés ezért elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez.
Mikor érdemes otthon mérni a vérnyomást?
- Ha már diagnosztizált magas vérnyomása van, a mérések napi rendszerességgel szükségesek – ez segít a kezelés hatékonyságának nyomon követésében.
- Ha fokozott kockázatnak van kitéve (például túlsúly, dohányzás, cukorbetegség, stressz, örökletes hajlam esetén), a mérések gyakoriságát orvosa határozza meg.
- Ha felelősen szeretne tenni az egészségéért, érdemes időnként megmérni a vérnyomását, és gyanú esetén konzultálni a háziorvossal.
A pontos eredmény érdekében válasszon félautomata vagy automata vérnyomásmérőt, és tartsa be az alábbi szabályokat:
- A mérés előtt legalább 30 perccel ne fogyasszon kávét, teát, alkoholt, és ne dohányozzon.
- A mérés előtt ne egyen, kerülje a mozgást, és ürítse ki a húgyhólyagját.
- Üljön kényelmesen, háttal a szék támlájának, talpai legyenek a földön, ne keresztezzék a lábakat.
- Helyezze a mandzsettát a csupasz felkarra, a szív magasságában. Az alkar legyen az asztalon, a könyök ne lógjon le.
- A mandzsetta legyen szorosan, de ne túl feszesen a karon, alsó széle kb. 2 cm-rel legyen a könyökhajlat fölött.
- A mérés közben ne beszéljen és ne mozogjon.
Már apró hibák is jelentősen torzíthatják az eredményt. A beszéd, a rossz testtartás vagy a nem megfelelő mandzsettaméret mind befolyásolhatják a vérnyomásértéket. Ezért fontos, hogy minden mérésnél ugyanazokat a feltételeket biztosítsuk.
A magas vérnyomás hosszú távú odafigyelést és következetes kezelést igényel. Az egészséges életmód, a rendszeres ellenőrzés és az orvosi tanácsok betartása segíthet megelőzni a súlyos szövődményeket, mint a szívinfarktus vagy a stroke – áll az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Központjának tájékoztatásában.