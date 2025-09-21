Az 5 legjobb őszi gyümölcs

Az ősz a bőséges termés időszaka, amikor számos vitaminban és rostban gazdag gyümölcs kerül az asztalra. Ezek nemcsak ízletesek, hanem támogatják az immunrendszer működését is, felkészítve azt a hidegebb hónapokra. Íme öt olyan gyümölcs, amely könnyen beszerezhető, és érdemes beépíteni az étrendbe, hiszen nemcsak ízletesek, de az egészségünket is szolgálják.

Alma – az egyik legismertebb és legkedveltebb gyümölcs hazánkban. Tele van rosttal, C-vitaminnal, antioxidánsokkal, támogatja az emésztést és segíthet a koleszterinszint csökkentésében. Nyersen, reszelve zabkásába, süteményben vagy akár aszalva is kitűnő.

Körte – édes, lédús és könnyen emészthető, ráadásul gazdag rostban és káliumban. Segít a bélrendszer egészségének megőrzésében, enyhítheti a székrekedéses panaszokat is. Salátákban, kompótként vagy akár sajttal párosítva különleges élményt nyújt.

Szilva – az ősz egyik ikonikus gyümölcse Magyarországon is nagy sikernek örvend. Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, ráadásul az aszalt szilva az emésztést is segíti, enyhítve a székrekedést. Lekvárként, süteményben vagy szárítva is nagyon népszerű.

Szőlő – az ősz másik jelképe, amely nem csak a borkedvelők körében népszerű. Polifenolokat és rezveratrolt tartalmaz, amelyek jótékonyan hatnak a szív- és érrendszerre. Erős antioxidáns-hatású vegyületei az immunrendszer működését is támogatják. Frissen, gyümölcssalátában, vagy akár mazsolaként is egészséges nassolnivaló, csak ügyelni kell a magas cukortartalmára.

Dió – egy kicsit csaltunk, hiszen a dió technikai értelemben nem gyümölcs, de termésként azért megemlíthető ezen a listán. Szintén az ősz egyik klasszikus csemegéje, tele egészséges zsírsavakkal és fehérjével. Sütikben, salátákban, reggeli müzliben vagy magában is nagyszerű.

Forrás: hazipatika.com