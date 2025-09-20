Az ólom egy mérgező nehézfém. Bár ma már korlátozva van a használata, a régi vízvezetékekben még mindig jelen lehet – az emberi szervezetbe kerülve pedig akár komoly károkat is okozhat.

Mivel a vízvezeték-rendszerben még előfordulhat ólom, így az beleoldódhat az ivóvízbe. Ennek hátterében a leginkább a régi ólomcsövek, az ólom forrasztással ellátott rézcsövek, valamint az ólomtartalmú csaptelepek állhatnak.

Ezért veszélyes az ólomfogyasztás

Az ólom az emberi szervezetbe jutva felhalmozódhat – különösen a vérben, a csontokban, a májban és a vesékben. Ez a gyerekeknél agy- és idegrendszerfejlődési zavarokat okozhat, míg a felnőtteknél hosszabb távon károsíthatja a vesét és a szívet, növelheti továbbá a vetélés és a meddőség kockázatát.

Ezek az ólommérgezés tünetei

Az ólommérgezés tünetei nem mindig egyértelműek, és sokszor csak fokozatosan alakulnak ki, ami azt jelenti, hogy akár hónapokig nem is tűnik fel semmi különös. Az alábbi panaszok azonban mindenképpen árulkodóak lehetnek:

akaratlan testsúlycsökkenés,

érzészavarok,

étvágytalanság,

fáradtság,

fejfájás ,

, figyelemzavar,

gyomorfájás,

halláscsökkenés,

hányinger,

hasfájás,

hasmenés ,

, ingerlékenység,

ízületi és izomfájdalmak,

koncentrációs nehézségek,

magas vérnyomás ,

, memóriazavarok,

nyugtalanság,

sápadtság (a vérképző szervek érintettsége miatt),

székrekedés ,

, terhességi komplikációk,

terméketlenség,

veseműködési zavarok,

zsibbadás.

Súlyos ólommérgezés esetén nagymértékű vérszegénység, görcsös roham, eszméletvesztés, vagy akár kóma is felléphet.

Mikor forduljon orvoshoz?

Az ólommérgezés nem játék, bizonyos jelek esetén tehát haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Mindenképpen keressen fel egy szakembert, ha egyidejűleg jelentkeznek önnél emésztési problémák és neurológiai tünetek (pl. zsibbadás, memóriazavar), vagy ha légszomjat és gyors pulzust tapasztal.

Forrás: hazipatika.com

