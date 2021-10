Méhnyakpolip – mi a teendő?

„Nőgyógyászati szűrővizsgálat során méhnyakpolipot fedeztek fel nálam. A rákszűrés eredménye gyulladást mutat. Mi a további teendő? Feltétlenül szükség van műtéti beavatkozásra? 25 éves vagyok és terhesség tervezése miatt fordultam orvoshoz.” – az alábbi kérdéssel fordult szerkesztőségünkhöz egy hölgy olvasó. Válaszért prof. Háscsa János szülész-nőgyógyász szakorvost kerestük fel.

– A méhnyakpolip egy jóindulatú hámdaganat. Az orvostudomány mai álláspontja szerint az elváltozás pontos oka nem ismert, azonban a szakemberek úgy vélik, hogy a hormonhiány, az immunrendszeri rendellenességek, a nő testének életkori változásai, fertőzések, gyulladásos szövődmények, a hosszú távú stressz, pszicho-érzelmi állapot instabilitása, depresszió, túlfáradás is a kiváltó okok közé tartozhatnak. Mérete változó, a rizsszemnyitől a babnyi nagyságig. A felszínén hengerhám található, azonban laphám metaplásia révén ritkán rákos elfajulás is kialakulhat benne. Bővebb, nyákos folyást okozhat. Jellemző tünete lehet a közösülés után jelentkező kontakt vérzés, de spontán vérzést is kiválthat. Gyakran viszont egyáltalán nem okoz semmilyen panaszt, csupán a rutin nőgyógyászati vizsgálat kapcsán kerül felismerésre. A pontos diagnózis érdekében eltávolítása és szövettani vizsgálata feltétlenül indokolt. A terhesség tervezését javasolnám a polip eltávolítása utánra tenni.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma