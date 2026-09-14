Az ősz ajándékai és az étrendkiegészítők

A természet rendje, hogy a meleg nyári napsütést kérlelhetetlenül felváltja az ősz, a fázós reggelekkel és az egyre korábban ránk köszönő esti sötétedéssel. De az ősz is csodás, mert rengeteg színnel, színes zöldséggel és gyümölccsel ajándékoz meg bennünket, melyek igazi tápanyagbombák.

Elkezdődik az iskola, és mi felnőttek is gyorsan visszarázódunk a munkahelyi rutinunkba, a nyári élmények már egyre csak halványuló emlékek. Ilyenkor ösztönösen érezzük, hogy újra jobban oda kell figyelnünk nemcsak az időbeosztásunkra, de az egészségünkre is.

Egészségünk alapja az egészségesen működő immunrendszer

Nézzük, mit tehetünk érte, melyek azok a tápanyagok, amelyek bevitelével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szervezetünk ezen rendkívül fontos szerepet betöltő és igen bonyolultan működő mechanizmusa megfelelően ellássa napi feladatát. Egyrészt nem kell elkeserednünk, mert nemcsak a nyár bővelkedik igazi természeti kincsekben, hanem ősszel is rengeteg, értékes tápanyagforrásként szolgáló zöldséggel és gyümölccsel ajándékoz meg bennünket az anyatermészet. Igazi finomságok érnek ilyenkor: többek között a körte, a szőlő, a sütőtök, a padlizsán, a brokkoli, valamint a csonthéjasok, mint a dió, a mogyoró és a mandula. Mindig az a legjobb, ha étrendünket az adott évszakban termő, helyi zöldségek és gyümölcsök felhasználásával állítjuk össze, mert így mindig a legfrissebb és tápanyagokban leginkább bővelkedő ételekhez juthat a szervezetünk.

Immunrendszerünk megfelelő működése szempontjából különösen nagy jelentősége van két ásványi anyag, a cink és a szelén rendszeres fogyasztásának, melyeket ráadásul a fenti szezonális zöldségek és gyümölcsök mindegyike tartalmaz. Nem véletlenül: a természet tudja legjobban, mikor mire van leginkább szüksége a szervezetünknek, és az adott évszakban éppen ezekkel lát el bennünket. Ráadásul a zöldségekben és a gyümölcsökben ezek az ásványi anyagok szerves kötésben találhatók, mert ezekből jobban tudnak hasznosulni a szervezetünkben, mint a különböző szervetlen sókból. Ezért, ha történetesen étrend-kiegészítő útján szeretnénk pótolni ezeket a hasznos ásványi anyagokat, mindig érdemes megnézni a termék címkéjén, hogy milyen formában tartalmazza őket, és a természeteshez leginkább hasonló formát választani. Szelén esetén szerves kötésű formára utalhat a szelénnel dúsított élesztő, cink esetén pedig pl. a cink-citrát, a cink-glükonát vagy a cink-laktát. A szelén felnőttek számára ajánlott napi beviteli értéke 55 µg, a cinké pedig 10 mg. Az immunfolyamatok támogatása mellett ráadásul mindkét tápanyag antioxidáns is, részt vesznek a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmében.

Arról pedig talán már mindenki hallott, hogy a C- és a D-vitaminnak is mennyire fontos szerepe van az immunrendszer támogatásában, amellett, hogy számos egyéb rendkívül fontos élettani folyamatban is részt vesznek. A C-vitamin ajánlott napi beviteli mennyisége 80 mg. Ezt érdemes szem előtt tartani, ugyanis klinikai vizsgálatok nem erősítették meg a több száz mg-os dózis jótékony hatását átlagos fizikai terhelésnek kitett egyének esetén. Ugyan a feleslegesen bevitt mennyiség a vizelettel gyorsan kiürül, a túl nagy mennyiség megterhelheti a vesét. Nagyobb dózist tehát legfeljebb retard (nyújtott felszívódású) készítmény formájában érdemes szedni, ahogy természetes C-vitamin tartalmú zöldségeket és gyümölcsöket is napi többször fogyasztani az egyenletes C-vitamin szint érdekében.

Ha tehát őszi immuntámogatásról van szó, és ehhez étrend-kiegészítőt is szeretnénk segítségül hívni, akkor a vitaminok és ásványi anyagok közül a C- és a D-vitamin, valamint a cink és a szelén szedését érdemes leginkább megfontolni.

hazipatika.com

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