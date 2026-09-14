Színes programokkal várják a BercsényiFeszt résztvevőit Ungváron

A BercsényiFeszt idén is várja az érdeklődőket az Ungvári várban, ahol a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) szervezésében emlékeznek meg gróf Bercsényi Miklósról és feleségéről, Csáky Krisztináról.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet hagyományos rendezvényén kézműves foglalkozások, koszorúzás és népzenei műsor várja az érdeklődőket.

Az eseményt minden év szeptemberében rendezik meg azzal a céllal, hogy méltó módon őrizzék Bercsényi Miklós és felesége, Csáky Krisztina emlékét. Az idei rendezvény szeptember 24-én valósul meg.

A program már délelőtt 10.00 órakor kezdetét veszi, melynek keretében 14.00 óráig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a látogatók. A rendezvény hivatalos megnyitóját 11.00 órakor tartják a várudvarban, ahol koszorút helyeznek el a grófi pár mellszobránál.

A megemlékezést követően az Ungvári járás népzenészei lépnek színpadra, akik 11.20-tól 13.30-ig gondoskodnak a zenei programról.

A szervezők idén is olyan délelőttel készülnek, amelyben a történelmi emlékezés mellett a hagyományőrzés és a közösségi élmény is fontos szerepet kap.

Program:

10.00 – 14.00 kézműves foglalkozások.

11.00 – 11.20 megnyitó, koszorúzás a várudvarban (Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina mellszobránál).

11.20 – 13.30 ungvári járási népzenészek fellépése.

(Az időpontok közép-európai idő szerint értendők)

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