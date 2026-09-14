Somi Tibor a háború újabb áldozata
Gyászhírt közölt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Közleménye szerint a háborúban vesztette életét Somi Tibor, beregszászi lakos.
– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2025. február 15-én, a Donyecki területen található Avgyijivka közelében életét vesztette Somi Tibor 1979-es születésű védőnk
A temetési szertartás szeptember 16-án 11.00 órakor kezdődik a beregszászi városi temető ravatalozójában.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló család felé.
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