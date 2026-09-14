Somi Tibor a háború újabb áldozata

Mondik Márta Háború

Gyászhírt közölt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Közleménye szerint a háborúban vesztette életét Somi Tibor, beregszászi lakos.

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2025. február 15-én, a Donyecki területen található Avgyijivka közelében életét vesztette Somi Tibor 1979-es születésű védőnk

– áll a közleményben.

A temetési szertartás szeptember 16-án 11.00 órakor kezdődik a beregszászi városi temető ravatalozójában.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló család felé.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →