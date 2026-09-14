Helyi hagyományok napja a Szinevéri kistérségben
Első alkalommal rendezték meg a helyi hagyományok napját a Szinevéri kistérségben. A szeptember 12-i rendezvénynek egy tanya adott otthont, ahol helyi mesterek, termelők, lakosok és turisták találkoztak.
A rendezvény célja a szinevéri vidék kulturális örökségének bemutatása és továbbadása volt. A kézművesek és a művészeti iskola növendékei festett fa metszeteket és tányérokat, gyöngyékszereket, valamint kötött termékeket állítottak ki.
A látogatók többféle kézműves foglalkozáson is részt vehettek: egyebek mellett szövéssel, gyapjúfonással, sajtkészítéssel, gyöngyfűzéssel, koszorúkészítéssel és zsindelykészítéssel is megismerkedhettek.
A programot helyi ételek kóstolója és zenei együttesek fellépése is színesítette.
A rendezvény keretében a Szinevéri és a Csernyihiv megyei Linovicai kistérség együttműködési memorandumot írt alá, amelynek célja a különböző ukrajnai régiók kulturális hagyományainak összekapcsolása és a további együttműködés erősítése.
Ivan Csup, a Szinevéri kistérség vezetője bejelentette, hogy a helyi hagyományok napját a jövőben évente megrendezik majd.
A rendezvényt a kistérség helyi fejlesztési tervének részeként, a FORZA szervezet közreműködésével valósították meg.