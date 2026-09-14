A kelet-ukrajnai Harkivban nyit irodát az Ökumenikus Segélyszervezet

A Harkivban nyíló irodán keresztül a Segélyszervezet a frontvonal-közeli régiók lakosait segítheti. Dékány Bence, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programokért felelős igazgatója a napokban tért vissza Ukrajnából, ahol partnerszervezetekkel és az ECHO – az Európai Bizottság humanitárius ügyekkel foglalkozó főigazgatóságának – megbízottaival folytatott tárgyalásokat. Kiemelte: a város Észak- és Kelet-Ukrajna belső menekültjeinek elsődleges felvevőpontja, ahol a Segélyszervezet a legsérülékenyebb csoportok és az őket segítő kisebb civil közösségek támogatására indít segélyprogramot az ősz folyamán. Emellett a várhatóan kemény tél és az energetikai infrastruktúra elleni támadások következményeinek enyhítését célzó segítség lehetőségét is vizsgálja az Ökumenikus Segélyszervezet – ez jelentős eredmény lenne, hiszen bár a humanitárius szükségletek egyre nőnek, az ezek enyhítésére fordítható források globális szinten is csökkenőben vannak.

A Kelet-Ukrajnából frissen hazatért humanitárius szakember személyesen győződött meg a térség rászorulóinak szükségleteiről. A városba érkező regisztrált belső menekültek mára Harkiv lakosságának több mint egyhatodát alkotják, így a frontközeli város kis híján visszanyerte háború előtti népességét.

„Többszörösen traumatizált, otthonukat biztonsági okokból elhagyni kényszerülő emberek sokasága választja Harkivot, hiszen egész Kelet-Ukrajnában továbbra is ez a legtöbb megélhetési lehetőséget biztosító város. Jelentős részük azonban idős és gyermek, így nagy szükség van a speciális, sérülékeny csoportokra odafigyelő folyamatos támogatásra. Ezért különösen fontos a helyszíni jelenlét, hiszen az ezáltal biztosított terepismereten keresztül a szükségletek becsatornázása és az azokra való reagálás is egyszerűbb és pontosabb. Újonnan nyílt irodánkon keresztül mi ezen fogunk dolgozni, összefogásban a helyi civil szféra képviselőivel” – foglalta össze útjának tapasztalatait Dékány Bence.

Az új iroda összekötő kapocsként is szolgál majd a támogatott kisebb szervezetek és az ökumenikusok beregszászi központja között, amely helyben pontosan követi a szükségletek alakulását. Ilyen lehet a várhatóan kemény tél és az energetikai infrastruktúra elleni célzott támadások által kiváltott krízis is: bár Harkivban még nem érkeztek meg a télen rendszeres -20 fokok, a drón- és rakétatámadások hatása már most érezhető a napi rendszerességű áramszünetekben.

A kisebb szervezetekkel való együttműködés a háború kezdete óta része az Ökumenikus Segélyszervezet segélyprogramjának. Ennek keretében olyan, humanitárius tevékenységet végző ukrajnai civil szervezeteknek nyújtanak anyagi támogatást, amelyek korlátozott pénzügyi háttérrel rendelkeznek. A támogatások céljai sokfélék: téliesített szállások kialakítása belső menekültek számára, felszerelések és élelmiszer biztosítása vagy terápiás szakemberek alkalmazása. A Segélyszervezet a háború kezdete óta így 249 projekten keresztül 141 ezer kedvezményezettet támogatott.

Mint ismeretes, az ukrajnai szükséget szenvedőket immáron 28. éve támogatja a Segélyszervezet, hiszen 1998 óta bír állandó jelenléttel az országban. Az Ökumenikus Segélyszervezet2022-es háború kitörésekor elindított 50 millió dollár értéket meghaladó segélyprogramja közel 1 millió, az ukrajnai háborús válság miatt szükséget szenvedőt támogatott Ukrajnában és Magyarországon az elmúlt négy és fél évben. A Segélyszervezet történetének legnagyobb humanitárius segélyprogramjának keretében az ország 23 megyéjében, a Kárpátaljától egészen a kelet-ukrajnai Donyeck- és a dél-ukrajnai Herszon megyéig hajtott végre segélyakciókat, a legmagasabb szinten koordinálva a segítségnyújtást. Bár a Segélyszervezet munkája nyomán megvalósuló széleskörű – kormányzati, nemzetközi, céges, egyházi partnerek és magánadományozók által támogatott – összefogás kiemelkedő eredményeket ért el a segélyprogram kezdete óta, az ötödik évében járó konfliktus negatív hatásai egyre súlyosbodnak. A humanitárius szektort érintő forráshiány további nehézséget jelent a háború hosszú távú következményeinek enyhítésén és a háború miatt szükséget szenvedők támogatásán dolgozó szervezetek számára.

(Nyitókép: illusztráció)

Ökumenikus Segélyszervezet

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