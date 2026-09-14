Többen megsérültek az orosz légicsapásokban hétfőre virradóra

A Harkiv megyei Izjum városában hárman, Dnyipropetrovszk megyében pedig ketten megsebesültek a drónokkal és irányított légibombákkal Kelet-Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapásokban hétfőre virradóra, több lakóház is megsemmisült vagy megrongálódott – jelentették be az illetékes ukrán katonai kormányzók.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon arról számolt be, hogy Izjumban egy 56 éves férfi, egy 34 éves nő és egy kéthónapos csecsemő megsebesült, négy családi ház megsemmisült, további öt pedig megrongálódott.

Az orosz csapatok vasárnap estétől 10 alkalommal támadták drónokkal Dnyipropetrovszk megye három járásának településeit, két nő megsebesült a Petropavlivszki kistérségben – tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegram-csatornáján hétfőn reggel.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 108 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradó éjszaka. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 85 drónt sikerült megsemmisítenie, hét helyszínen találatokat rögzítettek.

Nyitókép: harkivi OVA

MTI

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