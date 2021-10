A B-12-vitamin hiányát kézzsibbadás is jelezheti

Minél idősebbek vagyunk, annál kevésbé képes szervezetünk felszívni a B-12-vitamint az elfogyasztott ételekből, de bizonyos gyógyszerek szedése is hatással lehet a folyamatra. Az alábbi tünetek jelezhetik a hiányát.

Még 8 óra alvás után is nagyon fáradtak vagyunk

A B-12-vitamin-hiány egyik leggyakoribb tünete a krónikus fáradtság. Ennek oka, hogy ilyenkor kevesebb vörösvérsejt termelődik, ami miatt kevesebb oxigén jut el a fontos szervekhez. Persze, a fáradtság önmagában számos más probléma jele is lehet, ezért keressünk egyéb tüneteket is.

Gyengül az erőnlétünk

A testben fellépő oxigénhiány miatt izmaink terhelhetősége is lecsökken. Ilyenkor fizikailag is gyengébbnek, erőtlenebbnek érezzük magunkat, és például sportolás közben meg kell küzdenünk olyan súlyok megmozgatásával, amelyeké korábban már könnyedén ment.

Bizsergés, zsibbadás egyes testrészekben

Az oxigénhiány az idegekre, illetve az idegsejtekre is hatással van. Van, akinél emiatt zsibbadás, míg másnál pedig erőteljes, néha már fájdalmas bizsergés jelentkezik, például a végtagok területén.

Feledékenység

A rövid távú memória hirtelen romlásánál nem kell feltétlenül azonnal Alzheimer-kórra gyanakodnunk. Gyakori, hogy a dolog mögött szimpla B-12-hiány áll, amelyet vérvizsgálattal lehet igazolni. Ilyenkor némi változtatás az étrenden, illetve táplálékkiegészítők szedése segíthet, és memóriánk újra a régi lesz.

Sárgás bőr

B-12-hiány esetén sérülékenyebbé válnak a vörösvérsejtek, emiatt pedig bilirubin nevű pigment ürülhet belőlük, ami a bőrt sárgásra színezi.

Gyenge idegek

Ha sokat szorongunk, gyakran ingadozik a hangulatunk, vagy éppen a legapróbb dolog miatt is képesek vagyunk sírva fakadni, akkor ennek is lehet oka a B-12-vitamin elégtelen mennyisége, ami kutatások szerint depresszióra is hajlamosabbá tesz.

Forrás: hazipatika.com