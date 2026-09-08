Ez segít, ha begörcsöl a lábad éjszaka

Az éjszakai lábgörcs gyakori panasz, amely leginkább a vádli izmait érinti. Mutatjuk, mi állhat a fájdalmas izomösszehúzódások hátterében.

Aligha kell bárkinek is bemutatni, mennyire kellemetlen és olykor ijesztő hirtelen és fájdalmas lábgörcsre riadni az éjszaka közepén. A panasz többnyire a vádliban jelentkezik, de a lábfej vagy a comb izmai is begörcsölhetnek. Bár az éjszakai lábgörcs az esetek többségében nem utal komoly betegségre, bizonyos állapotok és életmódbeli tényezők növelhetik a kialakulásának kockázatát.

Az éjszakai lábgörcs okai

Az éjszakai lábgörcs pontos kiváltó oka nem mindig állapítható meg. A szakemberek szerint a háttérben gyakran az izmok kifáradása és az izmokat működtető idegek fokozott ingerlékenysége állhat. Ezenkívül ismert, hogy a panasz az életkor előrehaladtával gyakrabban jelentkezik, valamint egészséges embereknél is rendszeresen előfordulhat. Fontos az is, hogy az éjszakai lábgörcsöt ne keverjük össze a nyugtalan láb szindrómával. Utóbbi elsősorban kellemetlen érzéssel és a lábak mozgatására irányuló kényszeres késztetéssel jár, míg a valódi izomgörcs csupán egy hirtelen, fájdalmas izomösszehúzódás.

Az alábbiakban azokat a tényezőket vesszük sorra, amelyek a leggyakrabban közrejátszhatnak a probléma fellépésében a Mayo Clinic összefoglalója alapján.

Izomfáradtság és -túlterhelés

Az éjszakai görcsök egyik gyakori oka az izmok kifáradása. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a szokásosnál nagyobb fizikai terhelés érte a lábakat, például hosszabb séta, túrázás vagy intenzívebb edzés miatt. A mozgásszegény és ülő életmód szintén összefügghet a panaszokkal.

Folyadék- vagy tápanyaghiány

A dehidratáció szintén hozzájárulhat az éjszakai lábgörcsök kialakulásához. Ezért különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, főként nagy melegben, illetve fokozott fizikai aktivitás mellett. Ugyanakkor egy-egy éjszakai görcsből önmagában nem lehet folyadékhiányra következtetni – annak léteznek ennél jóval egyértelműbb jelei. A kálium, a kalcium és a magnézium alacsony szintjét szintén gyakran hozzák összefüggésbe a lábgörcsökkel.

Visszeresség és vénás keringési zavar

Gyakran visszatérő éjszakai lábgörcsök esetén felmerülhet a visszeresség gyanúja is. A szakirodalom a vénás elégtelenséget összefüggésbe hozza a lábgörcsök gyakoribb előfordulásával. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden visszeres embernél görcsök alakulnak ki, és az sem bizonyított, hogy a visszerek kezelése minden esetben megszünteti az éjszakai görcsöket. A visszeresség legtipikusabb tünetei között olyan panaszokat lehet említeni, mint a nehézláb-érzés, lábfeszülés vagy -fájdalom, amelyek az esti, éjszakai órákban súlyosbodhatnak.

Bizonyos gyógyszerek mellékhatása

Egyes gyógyszerek szintén összefügghetnek az izomgörcsökkel. Ilyenek például bizonyos vízhajtók, vérnyomáscsökkentők, valamint egyes koleszterinszint-csökkentő készítmények. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek valamelyikének szedése mellett biztosan kialakul a panasz. Emellett nagyon fontos, hogy gyógyszert saját elhatározásból sosem szabad elhagyni vagy módosítani. Ha a görcsök egy új gyógyszer elkezdése után jelentkeztek, konzultáljunk róla kezelőorvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel.

Terhesség

Várandósság alatt is gyakoribbá válhatnak az éjszakai lábgörcsök. A terhességet a szakirodalom régóta összefüggésbe hozza ezzel a panasszal, ugyanakkor a háttérben ilyenkor a vénás keringés változásai is szerepet játszhatnak.

Idegrendszeri és egyéb betegségek

Bizonyos betegségek szintén növelhetik a lábgörcsök kockázatát. Ilyen lehet például a perifériás neuropátia, a gerinccsatorna szűkülete, a cukorbetegséghez társuló idegkárosodás, illetve egyes keringési betegségek. Vesebetegség és dialíziskezelés, valamint bizonyos hormonális és anyagcsere-betegségek mellett is előfordulhatnak görcsök.

Mit tehetünk, ha éjszaka begörcsöl a láb?

Az éjszakai lábgörcs hirtelen jelentkezik, ezért hasznos, ha tudjuk, mit tehetünk, amikor megtörténik. A Cleveland Clinic vonatkozó leírása szerint elsőként az érintett izom óvatos nyújtása segíthet. Vádligörcsnél egyenesítsük ki a lábat, majd húzzuk a lábfejet és a lábujjakat a sípcsont felé, hogy megnyújtsuk a feszes izmokat. Közben finoman masszírozhatjuk is a görcsös területet.

Az is enyhítheti a panaszokat, ha felállunk, a talpunkat a padlóra helyezzük, majd néhány lépést teszünk. A görcsös izomra melegítőpárnát is helyezhetünk, illetve egy meleg fürdő is kellemes lehet. Egyes esetekben a hideg borogatás szintén segíthet. Ha a görcs már enyhült, a láb felpolcolása is szóba jöhet.

A megelőzésben a rendszeres, kíméletes mozgás és a lábizmok nyújtása kap fontos szerepet. Utóbbira edzés előtt és után, valamint lefekvés előtt is érdemes időt szánni. Napközben a lábak átmozgatása, lefekvés előtt pedig egy rövid séta vagy könnyű kerékpározás is segíthet. A megfelelő folyadékbevitelre, a kényelmes és a lábat megfelelően tartó cipő viselésére, valamint arra is érdemes figyelni, hogy alvás közben milyen testhelyzetben vannak a lábak.

Ha a lábgörcsök gyakran visszatérnek, nagyon fájdalmasak vagy hosszú ideig tartanak, illetve ha duzzanat, zsibbadás vagy bőrelváltozás is jelentkezik, érdemes orvoshoz fordulni. Ugyanez igaz akkor is, ha a görcsök rendszeresen felébresztenek, és emiatt nem tudjuk megfelelően kipihenni magunkat.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)

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