Bajnokok Ligája: a szerdai program
A keddi játéknap után szerdán további hat – köztük két magyar érdekeltségű – mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az FC Liverpool hazai pályán játszik az Atlético Madriddal, Sallai Roland és a Galatasaray pedig Lisszabonban a Sporting ellen kezd.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
szerda:
FC Barcelona (spanyol)-Feyenoord (holland) 18.45
VfB Stuttgart (német)-Viking Stavanger (norvég) 18.45
Paris Saint-Germain (francia) – Slovan Bratislava (szlovák) 21.00
FC Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00
Sporting Lisboa (portugál)-Galatasaray (török) 21.00
SSC Napoli (olasz)-Arsenal (angol) 21.00
Kép forrása: bumm.sk
MTI
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