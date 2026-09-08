Bajnokok Ligája: a szerdai program

Kárpátalja.ma Sport

A keddi játéknap után szerdán további hat – köztük két magyar érdekeltségű – mérkőzést rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az FC Liverpool hazai pályán játszik az Atlético Madriddal, Sallai Roland és a Galatasaray pedig Lisszabonban a Sporting ellen kezd.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:

szerda:

FC Barcelona (spanyol)-Feyenoord (holland) 18.45

VfB Stuttgart (német)-Viking Stavanger (norvég) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – Slovan Bratislava (szlovák) 21.00

FC Liverpool (angol)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

Sporting Lisboa (portugál)-Galatasaray (török) 21.00

SSC Napoli (olasz)-Arsenal (angol) 21.00

Kép forrása: bumm.sk

MTI

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