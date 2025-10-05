Bélfertőzés esete miatt indult járványügyi vizsgálat Ungváron

Akut bélfertőzéses megbetegedés miatt átfogó vizsgálatot végez a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ Ungváron. Anna Kovalj és Tetyana Horej szakemberek a fertőzés lehetséges gócpontján, egy közétkeztetési intézmény konyháján gyűjtöttek mintákat – olvasható az egészségügyi központ Facebook-oldalán.

A munka során mintákat vettek mikrobiológiai elemzés céljából a helyiségben található tárgyakról és bútorokról, illetve az intézmény személyzetét is megvizsgálták. A szakemberek a dolgozókkal a személyes higiénia, valamint a bélfertőzés és más betegségek megelőzésének szabályairól is elbeszélgettek.

Az intézkedés célja a lakosság egészségének megőrzése, a fertőzésveszély korai azonosítása és a terjedés megakadályozása.

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ