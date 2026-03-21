Csak egy füves cigi?” – A marihuána növekvő használata és a függőség kérdése

Az elmúlt években világszerte egyre többet hallani a marihuánáról. Egyes országokban legalizálják, máshol enyhítik a szabályozást, és a közbeszédben is gyakran úgy jelenik meg, mint egy viszonylag ártalmatlan szer. A rendszeres használatnak azonban komoly következményei lehetnek – különösen a fiatalok körében.

Mikor válik problémává a kannabiszhasználat?

Sokan alkalmi szerként tekintenek a marihuánára. A gond általában akkor kezdődik, amikor a használat rendszeressé válik.

A figyelmeztető jelek közé tartozhat például:

a fogyasztás egyre gyakoribbá válik

nem sikerül abbahagyni

romlik az iskolai vagy munkahelyi teljesítmény

csökken az érdeklődés a korábbi tevékenységek iránt

ingerlékenység, motivációhiány jelenik meg

Miért alacsony a veszélyérzet a fiatalok körében?

Az egyik legnagyobb kihívás a kannabisszal kapcsolatban az, hogy sok fiatal nem tartja különösebben veszélyesnek. Ennek több oka is van.

Egyrészt a közbeszédben gyakran „könnyű drogként” emlegetik, ami azt a benyomást keltheti, hogy használata nem jár komoly következményekkel. Másrészt a filmekben, sorozatokban és az internetes tartalmakban a marihuána sokszor hétköznapi, sőt vicces helyzetek részeként jelenik meg.

Sok fiatal ezért úgy gondolja, hogy a kipróbálás vagy az alkalmi használat nem jelent valódi kockázatot. A veszélyérzetet tovább csökkenti az is, hogy a negatív következmények általában nem azonnal jelentkeznek, hanem inkább a hosszabb távú, rendszeres használat során.

Amikor a használat beépül a mindennapokba

A rendszeres marihuánafogyasztás gyakran lassan alakul ki. Először csak alkalmi használatként jelenik meg – például baráti társaságban –, később azonban egyeseknél a mindennapi rutin részévé válhat.

Ilyenkor a szer már nem csupán szórakozást jelent, hanem például stresszoldó eszközzé válik. A fogyasztó idővel azt érezheti, hogy nehezebben lazít vagy kapcsol ki nélküle.

Ez a folyamat vezethet el a pszichés függőség kialakulásához.

A rendszeres használat hosszú távú hatásai

Az egyik leggyakrabban említett hatás a motiváció csökkenése. Egyes rendszeres használóknál megfigyelhető, hogy nehezebben tartanak ki hosszabb távú célok mellett, és csökken a kezdeményezőkészségük.

Emellett előfordulhat:

koncentrációs nehézség

memóriazavar

tanulási problémák

hangulati ingadozások vagy szorongás

Ezek a hatások különösen akkor lehetnek erősebbek, ha a használat fiatal korban kezdődik, és hosszabb ideig fennmarad.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy a rendszeres kannabiszhasználat növelheti bizonyos pszichés zavarok, például szorongásos problémák vagy pszichotikus tünetek kialakulásának kockázatát.

A mai marihuána erősebb, mint régen

Kevesen tudják, hogy a mai kannabisz hatóanyag-tartalma jelentősen nőtt. Ez részben magyarázza, hogy egyre gyakrabban jelennek meg szorongásos vagy pszichés problémák a rendszeres használók körében.

Miért különösen érzékeny időszak a fiatalkor?

A fiatalok idegrendszere még alakulóban van, ebben az időszakban a rendszeres kannabiszhasználat hatással lehet a figyelemre, a memóriára és a motivációra. Ez nem jelenti azt, hogy minden használó súlyos problémákkal fog szembesülni, de a kockázat fiatalkorban egyértelműen nagyobb.

Valóban „kapudrog” a marihuána?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a marihuána úgynevezett „kapudrog-e”, vagyis olyan szer, amely megnyithatja az utat más, erősebb drogok felé.

A kutatások azt mutatják, hogy azok közül, akik később más illegális szereket próbálnak ki, sokan valóban használtak marihuánát korábban. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden marihuánafogyasztó később más drogokhoz nyúlna. A többség nem jut el idáig.

A szakértők szerint a kapcsolat inkább abban rejlik, hogy a marihuána használata gyakran olyan társas környezetben történik, ahol más szerek is jelen lehetnek. Emellett azok a fiatalok, akik eleve hajlamosabbak a kockázatkereső viselkedésre, nagyobb eséllyel próbálnak ki különböző szereket.

Vagyis a marihuána önmagában nem feltétlenül vezet más drogok használatához, de bizonyos esetekben része lehet egy olyan folyamatnak, amelyben a szerhasználat fokozatosan erősödik.

Európai statisztika: a leggyakoribb illegális szer

A legfrissebb európai drogjelentések szerint a marihuána messze a leggyakrabban használt illegális drog Európában. Becslések szerint az Európai Unióban mintegy 24 millió ember használta az elmúlt egy évben, ami a 15–64 éves lakosság körülbelül 8-9 százaléka.

A fiatalok körében az arány ennél jóval magasabb. A 15–34 éves európaiak mintegy 15 százaléka fogyasztott kannabiszt az elmúlt évben.

A rendszeres használat tekintetében körülbelül 1-2 százaléknyi európai felnőtt használ kannabiszt napi szinten. A fiatal felnőttek között pedig több mint kétmillió ember tartozik ebbe a kategóriába.

Már a középiskolás korosztályban is jelen van

Az európai felmérések azt mutatják, hogy a marihuána kipróbálása gyakran már iskolás korban megkezdődik. Egy WHO-vizsgálat szerint a 15 éves fiatalok mintegy 12 százaléka próbálta már ki legalább egyszer.

A kipróbálás mögött sokféle ok állhat: kíváncsiság, kortárs hatás, stressz vagy egyszerűen az a tévhit, hogy a marihuána „nem igazi drog”.

Mi segíthet a megelőzésben?

A legfontosabb a hiteles tájékoztatás. A fiatalok gyakran az internetről vagy a barátaiktól hallanak a droghasználatról, ahol a kockázatok sokszor háttérbe szorulnak.

A nyílt beszélgetés – családban, iskolában vagy közösségekben – segíthet abban, hogy reálisabb kép alakuljon ki a szerhasználatról.

A marihuána kérdése tehát nem egyszerűen „igen vagy nem”. Fontos azonban tudni, hogy a rendszeres használat nem veszélytelen.

Fodor-Ernyei Bea

Addiktológiai konzultáns

Kárpátalja.ma