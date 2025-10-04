Bocskor Zita dietetikus előadása Batáron

Október 3-án, az idősek világnapja alkalmából Bocskor Zita dietetikus tartott előadást a szépkorúaknak a batári kultúrházban.

Az egybegyűlteket Lődár Jenő atya üdvözölte. Kiemelte, hogy az ép lélek mellett nagyon fontos az ép test is, s a mai alkalom remek lehetőség arra, hogy az idősebbek tanácsot kapjanak ahhoz, hogy egészségüket minél tovább meg tudják őrizni.

Bocskor Zita előadásában hangsúlyozta, hogy az életminőség megőrzésében nagyon fontos tényező az egyén hozzáállása. Idős korban is kiemelten fontos a rendszeres és helyes táplálkozás, a folyadékfogyasztás, a mozgás és a lelki egyensúly megőrzése. A szakember tanácsokat adott, hogy mit lehet tenni epeproblémák, székrekedés, cukorbetegség esetén.

Az előadás végén a dietetikus a közönség soraiban ülők kérdéseire válaszolt.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: