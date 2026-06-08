Elpusztult Ukrajna legnagyobb levendulaültetvényének jelentős része

Súlyos veszteség érte az Odessza megyei Besszarábiában található Laviana Estate levendulaültetvényt, amelyet az ország legnagyobb ilyen jellegű gazdaságaként tartottak számon. A rendkívüli téli fagyok következtében a növények többsége elpusztult, gyökérzetük nem bírta a hideget, a bokrok pedig kiszáradtak.

A Bolgrádi járásban fekvő Vaszilivka község határában található ültetvényt 2019-ben hozták létre. Az elmúlt években a lila virágmező az ország egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságává vált: a virágzás időszakában évente több ezer látogató érkezett ide fotózási céllal.

A nehézségek azonban már korábban jelentkeztek. A projekt működtetői 2026 áprilisában jelentették be, hogy átszervezik a gazdaságot, és a levendulabokrok jelentős részét ki kell vágniuk. Az egykori ültetvényből ekkor már csupán négy hektár maradt meg, amelyről akkor még úgy vélték, elegendő lesz a látogatók fogadásához.

A szezon kezdete előtt azonban újabb kedvezőtlen hírt közöltek: a megmaradt növényállomány is elpusztult a fagyok következtében.

A projekt csapata közösségi oldalán arról számolt be, hogy jelenleg még nem tudják, megvalósulhat-e az idei fotószezon, ugyanakkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy újraélesszék a levendulamezőt.

A gazdaság működtetői támogatásra is számítanak. Arra kérik az érdeklődőket, hogy vásároljanak a 2026-os szezonra előkészített kézműves termékeikből, amelyek között levendula-illóolajok, hidrolátumok, levendulaméz, testápolási készítmények és lakásillatosító termékek egyaránt megtalálhatók.

A Laviana Estate jövője egyelőre bizonytalan, de a tulajdonosok remélik, hogy a természeti károk ellenére sikerül megőrizniük Besszarábia egyik legismertebb turisztikai látványosságát.

A bessarabianinform.com nyomán.

Kárpátalja.ma

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