Az ukrán halpiac 80 százalékát importtermékek uralják

Jelenleg az Ukrajnában forgalmazott haltermékek mintegy 80 százaléka külföldről érkezik, miközben az ország jelentős lehetőségekkel rendelkezik a halgazdálkodás és az akvakultúra fejlesztésére. A szakemberek szerint az ágazat megerősítése fontos szerepet játszhat az élelmiszer-biztonság növelésében, a vidéki gazdaság élénkítésében és új munkahelyek teremtésében.

Irina Ovcsarenko, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettese hangsúlyozta: az egyik legfontosabb cél olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai termelők versenyképesebbé váljanak az importtermékekkel szemben, miközben az ukrán hal könnyebben elérhetővé és ismertebbé válik a fogyasztók számára.

Az akvakultúra fejlesztése csökkentheti az ország importfüggőségét, hozzájárulhat a helyi közösségek gazdasági fejlődéséhez, valamint biztosíthatja a lakosság számára a minőségi haltermékek folyamatos ellátását. A helyi termelés emellett mérsékli a szállítási költségeket és gyorsabb piacra jutást tesz lehetővé.

Az ágazat támogatásában továbbra is fontos szerepet kapnak az állami programok. Jelenleg pénzügyi támogatás igényelhető azok számára, akik édesvízi halfajok tenyésztésével, nevelésével és tartásával foglalkoznak. Míg korábban ezek a támogatások elsősorban a háború által érintett vagy felszabadított területekre korlátozódtak, ma már az ország egész területén elérhetők.

A fejlesztési tervek között szerepel a halivadék-termelés bővítése, a vízgazdálkodási infrastruktúra korszerűsítése, valamint nemzetközi támogatási és pályázati források bevonása is.

A szakértők szerint a célzott intézkedések hosszabb távon növelhetik a hazai haltermelés arányát az ukrán piacon, miközben erősíthetik az ország élelmiszer-ellátásának stabilitását és a vidéki térségek gazdasági fejlődését.

Kárpátalja.ma

Az agronews.ua nyomán.

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