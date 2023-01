A C-vitamin hiány jelei

Az egyik legfontosabb vitaminunk hiányára számos olyan tünet hívhatja fel a figyelmet, amelyeket érdemes mielőbb felismerni, hogy elkerülhessük a súlyosabb kórképek kialakulását.

Az egyik legismertebb, és a legsúlyosabb tünetekkel járó, C-vitamin-hiány okozta betegség a skorbut, ami napjainkban már nagyon ritkán, csak szélsőséges esetekben fordul elő. Azonban, ha nem fogyasztunk elegendő mennyiségű C-vitamint, akkor nemcsak a különböző betegségeket kaphatjuk el jóval gyakrabban – és nyúlik el még a lábadozási idő is –, hanem olyan tüneteket is tapasztalhatunk, amelyekről elsőre talán nem is gondolnánk, hogy a C-vitamin hiánya miatt alakulnak ki.

Gyakori sérülések, vérzések és gyulladások

A C-vitaminról fontos tudni, hogy nagyban hozzájárul a vas megfelelő felszívódásához, ezáltal a vörösvérsejtek termelődéséhez. Hiányában vérszegénység léphet fel, ami például szabálytalan szívverést, gyakori fejfájást, ingerlékenységet, gyengeséget, rossz közérzetet, kimerültséget, depressziót és koncentrációs zavarokat okozhat. Szintén tünete lehet a véraláfutásos sérülések fokozott kialakulása, valamint a megszokottnál jóval lassabban gyógyuló sebek is. C-vitamin-hiányra utalhat továbbá a fogínyvérzésekkel járó fogínygyulladások gyakori megjelenése is, amelyek hosszútávon akár a fogak elvesztését is okozhatják. De érzékenyebbé, sérülékenyebbé válhatnak az orr belső részében található hajszálerek is, amelyek sorozatos elpattanása rendszeressé váló orrvérzéseket okozhat.

Csont-, ízület-, haj-, köröm- és testsúlyproblémák

Mivel a C-vitamin elősegíti a csontképző sejtek termelődését, hiányában a csontok kollagénállománya károsodást szenvedhet. Ez nemcsak a csontsűrűség csökkenését idézheti elő, hanem az ízületek is könnyebben begyulladhatnak. A C-vitamin-hiány hatással lehet a hajra és körmökre is: megfelelő mennyiségű kollagén nélkül szárazzá, töredezetté válhatnak, a körmök alatt bevérzések keletkezhetnek, a hajhagymák körül pedig dudorok alakulhatnak ki.

A C-vitamin segíti a cukor energiává alakítását a szervezetben, ezért hiányában nem működhetnek megfelelően a zsíranyagcsere-folyamatok sem. Megnő az édesség iránti vágy, a túlzásba vitt nassolás, valamint stresszevés is könnyebben kialakulhat. Fogyókúra esetén különösen fontos elkerülni az egyoldalú, vitaminszegény diétát: érdemes úgy alakítani a kalóriacsökkentést, hogy az étrend bőven tartalmazzon friss zöldséget és gyümölcsöt, hiszen ezek a C-vitamin mellett egyéb fontos tápanyagokat, valamint a fogyást szintén elősegítő rostokat is tartalmaznak.

Folyamatosan pótolni kell

Mivel a C-vitamint a szervezetünk nem tudja tartalékolni, ezért gondoskodni kell a folyamatos pótlásáról, amit természetes módon elsősorban nyers zöldségekkel és gyümölcsökkel tudunk a szervezetünkbe juttatni. Magas C-vitamin-tartalommal rendelkezik például a paprika, a kelkáposzta, a savanyú káposzta, a petrezselyem, a kivi és a különböző citrusfélék. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a vízoldékony vitamin erősen hőérzékeny, így már 40 fokon elkezd lebomlani.

Mivel jellemzően a hideg évszakokban kevesebb C-vitamint juttatunk a szervezetünkbe az élelmiszerekkel, ilyenkor különösen indokolt lehet a célirányos pótlás. A gyógyszertárakban elérhetőek különböző vitaminkészítmények, amelyek közül érdemes olyan, elnyújtott hatóanyagleadással rendelkező tertméket választani, amely egész napon át, folyamatosan képes adagolni a szükséges C-vitamin-mennyiséget. De elérhetőek olyan kombinált változatok is, amelyek egyéb vitaminokkal vagy ásványi anyagokkal – például D-vitaminnal, vassal vagy cinkkel – együtt gondoskodnak arról, hogy a szervezet működését károsan befolyásoló hiánytünetek elkerülhetőek legyenek.

Forrás: hazipatika.com