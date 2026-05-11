Mire utal, ha szorítani kezd a cipő?

Kárpátalja.ma Egészség

Sokan azt gondolják, hogy a cipőméret felnőttkorban már nem változik, pedig a női láb az élet során többször is átalakulhat.

Egyszerre több élethelyzet is képes megváltoztatni a nők lábméretét. Ennek érdemes a megfelelően kiválasztott cipővel is utánamenni, a szakértők szerint ugyanis a rossz méretű lábbeli nemcsak kényelmetlen, hanem hosszú távon akár fájdalmat, testtartási problémákat és járási nehézségeket is okozhat.

Méretváltozás – emiatt nőhet meg a láb 

A Health szakértője szerint többféle ok is állhat a lábméret növekedése mögött:

  • Terhesség: Sok nő tapasztalja, hogy várandósság alatt vagy után nagyobb cipőre van szüksége. Ezt kiválthatja a terhességi súlygyarapodás; a kötőszövetek, ízületek és szalagok lazításáért felelős relaxin hormon szintjének emelkedése; a lábboltozat ellaposodása; illetve a szalagok lazulása. A láb már a második trimeszterben szélesebbé és laposabbá válhat, és a változás sok esetben tartós marad. 
  • Menopauza: A változókor idején csökken az ösztrogénszint, ami a szalagok lazulásához vezethet. Emiatt a láb formája és mérete is változhat. Ilyenkor nőhet a cipőméret, szélesedhet a láb, sőt gyakoribbá válhatnak a lábfájdalmak is.
  • Öregedés: Az életkor előrehaladtával a láb szerkezete is fokozatosan átalakulhat. Mivel 50 éves korra a láb akár több tízezer kilométernyi terhelésen is túl van, addigra jelentősen süllyedhet a lábboltozat, szélesebbé válhat a lábfej, illetve gyengülhetnek a tartóizmok és szalagok. Ezért fordul elő gyakran, hogy az idősebbeknek kényelmetlenné válik a korábbi cipőméretük.
  • Elhízás: A súlygyarapodás nagyobb terhelést jelent a lábnak, ami hosszú távon megváltoztathatja annak szerkezetét. A plusz súly nyomást gyakorol a szalagokra és a lábboltozatra, emiatt a láb szélesebbé vagy hosszabbá válhat. Érdekes módon a fogyás is hatással lehet a lábméretre: jelentős testsúlycsökkenés után kisebb cipőméretre lehet szükség. 
  • Mezítláb járás: Azoknak, akik sokat járnak mezítláb, gyakran szélesebb a lábfejük. Ennek oka, hogy a láb természetesebben mozog, és az izmok másképp dolgoznak, mint cipőben. A mezítlábas járás tehát erősítheti a láb izmait, befolyásolhatja a lábboltozatot, illetve megváltoztathatja a láb szélességét. 

A rossz cipő az egész testünkre kihat

A nem megfelelő méretű cipő nemcsak a lábat terheli meg: fájdalmat, testtartási problémákat és járási nehézségeket is okozhat. A túl szűk vagy rosszul tartó cipő növelheti többek között:

  • a bütyök;
  • a kalapácslábujj;
  • az ízületi fájdalmak;
  • a boka instabilitása; valamint 
  • az egyensúlyzavarok kialakulásának kockázatát.

Erre figyelj cipővásárláskor

Ellenőrizd rendszeresen, hogy valóban megfelelő méretű cipőt hordasz-e! Fontos, hogy a lábbeli:

  • ne nyomja a lábujjakat,
  • megfelelően támassza a bokát,
  • kényelmes legyen hosszabb séta közben is, és
  • alkalmazkodjon a láb szélességéhez is, ne csak a hosszához.

Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)