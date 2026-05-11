Mire utal, ha szorítani kezd a cipő?
Sokan azt gondolják, hogy a cipőméret felnőttkorban már nem változik, pedig a női láb az élet során többször is átalakulhat.
Egyszerre több élethelyzet is képes megváltoztatni a nők lábméretét. Ennek érdemes a megfelelően kiválasztott cipővel is utánamenni, a szakértők szerint ugyanis a rossz méretű lábbeli nemcsak kényelmetlen, hanem hosszú távon akár fájdalmat, testtartási problémákat és járási nehézségeket is okozhat.
Méretváltozás – emiatt nőhet meg a láb
A Health szakértője szerint többféle ok is állhat a lábméret növekedése mögött:
- Terhesség: Sok nő tapasztalja, hogy várandósság alatt vagy után nagyobb cipőre van szüksége. Ezt kiválthatja a terhességi súlygyarapodás; a kötőszövetek, ízületek és szalagok lazításáért felelős relaxin hormon szintjének emelkedése; a lábboltozat ellaposodása; illetve a szalagok lazulása. A láb már a második trimeszterben szélesebbé és laposabbá válhat, és a változás sok esetben tartós marad.
- Menopauza: A változókor idején csökken az ösztrogénszint, ami a szalagok lazulásához vezethet. Emiatt a láb formája és mérete is változhat. Ilyenkor nőhet a cipőméret, szélesedhet a láb, sőt gyakoribbá válhatnak a lábfájdalmak is.
- Öregedés: Az életkor előrehaladtával a láb szerkezete is fokozatosan átalakulhat. Mivel 50 éves korra a láb akár több tízezer kilométernyi terhelésen is túl van, addigra jelentősen süllyedhet a lábboltozat, szélesebbé válhat a lábfej, illetve gyengülhetnek a tartóizmok és szalagok. Ezért fordul elő gyakran, hogy az idősebbeknek kényelmetlenné válik a korábbi cipőméretük.
- Elhízás: A súlygyarapodás nagyobb terhelést jelent a lábnak, ami hosszú távon megváltoztathatja annak szerkezetét. A plusz súly nyomást gyakorol a szalagokra és a lábboltozatra, emiatt a láb szélesebbé vagy hosszabbá válhat. Érdekes módon a fogyás is hatással lehet a lábméretre: jelentős testsúlycsökkenés után kisebb cipőméretre lehet szükség.
- Mezítláb járás: Azoknak, akik sokat járnak mezítláb, gyakran szélesebb a lábfejük. Ennek oka, hogy a láb természetesebben mozog, és az izmok másképp dolgoznak, mint cipőben. A mezítlábas járás tehát erősítheti a láb izmait, befolyásolhatja a lábboltozatot, illetve megváltoztathatja a láb szélességét.
A rossz cipő az egész testünkre kihat
A nem megfelelő méretű cipő nemcsak a lábat terheli meg: fájdalmat, testtartási problémákat és járási nehézségeket is okozhat. A túl szűk vagy rosszul tartó cipő növelheti többek között:
- a bütyök;
- a kalapácslábujj;
- az ízületi fájdalmak;
- a boka instabilitása; valamint
- az egyensúlyzavarok kialakulásának kockázatát.
Erre figyelj cipővásárláskor
Ellenőrizd rendszeresen, hogy valóban megfelelő méretű cipőt hordasz-e! Fontos, hogy a lábbeli:
- ne nyomja a lábujjakat,
- megfelelően támassza a bokát,
- kényelmes legyen hosszabb séta közben is, és
- alkalmazkodjon a láb szélességéhez is, ne csak a hosszához.
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)