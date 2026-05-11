Két lány, egy titok és egy hatalmas balhé

Gondolj bele: elmégy egy nyári táborba, és szembejön veled valaki, aki pontosan úgy néz ki, mint te. Nemcsak hasonlít, hanem a kiköpött másod. Pontosan ez történik a vadóc, bécsi Luise-val és a szelíd, müncheni Lottéval.

A kezdeti sokk után a lányok rájönnek az igazságra: ikrek, akiket a szüleik váláskor „elszakítottak” egymástól. Egyikük sem tudott a másik létezéséről, de most, hogy találkoztak, nem hagyják annyiban a dolgot.

A lányok nemcsak barátok lesznek, hanem szövetségesek is. Elhatározzák, hogy visszaszerzik a családjukat. A tábor végén Lotte utazik Bécsbe a bohém apukához, Luise pedig Münchenbe a dolgozó anyukához.

A kérdés már csak az: rájönnek-e a szülők a cselre, mielőtt minden fenekestül felfordul?

Miért érdemes elolvasni?

Ez a könyv nem egy unalmas kötelező. Tele van vicces bakikkal, izgalmas lebukásokkal és szívmelengető pillanatokkal. Kästner zseniálisan mutatja be, hogy néha a gyerekek bölcsebbek a felnőtteknél, és hogy a testvéri szeretetnél nincs erősebb kötelék.

Ha szereted azokat a történeteket, ahol a humor és a kaland mögött valódi érzelmek vannak, akkor A két Lotti a te könyved!

Kárpátalja.ma