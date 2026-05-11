Új feltételekhez kötnék a 18-22 éves férfiak külföldre utazását

Ukrajnában egyelőre nem tervezik a mozgósítási korhatár csökkentését, ugyanakkor szigorodhatnak a külföldre utazás feltételei a 18 és 22 év közötti fiatal férfiak számára.

Erről Ruszlan Horbenko parlamenti képviselő beszélt, aki szerint a jövőben a határátlépés egyik feltétele lehet az alapfokú általános katonai kiképzés elvégzése.

A képviselő úgy véli, hogy a kiképzés során pszichológusok és toborzók motiválhatnák a fiatalokat a katonai szolgálatra, elsősorban modern és biztonságosabb feladatkörök bemutatásával.

A tervek szerint ilyen lehet például drónok vagy földi robotrendszerek távoli irányítása, amelyek nem közvetlenül a frontvonalban történnek. Horbenko szerint ezzel hatékonyabban lehetne kihasználni a fiatalok digitális készségeit, és mérsékelni a munkaerő külföldre vándorlását.

A kezdeményezésről egyelőre nem született hivatalos döntés.

