Új feltételekhez kötnék a 18-22 éves férfiak külföldre utazását
Ukrajnában egyelőre nem tervezik a mozgósítási korhatár csökkentését, ugyanakkor szigorodhatnak a külföldre utazás feltételei a 18 és 22 év közötti fiatal férfiak számára.
Erről Ruszlan Horbenko parlamenti képviselő beszélt, aki szerint a jövőben a határátlépés egyik feltétele lehet az alapfokú általános katonai kiképzés elvégzése.
A képviselő úgy véli, hogy a kiképzés során pszichológusok és toborzók motiválhatnák a fiatalokat a katonai szolgálatra, elsősorban modern és biztonságosabb feladatkörök bemutatásával.
A tervek szerint ilyen lehet például drónok vagy földi robotrendszerek távoli irányítása, amelyek nem közvetlenül a frontvonalban történnek. Horbenko szerint ezzel hatékonyabban lehetne kihasználni a fiatalok digitális készségeit, és mérsékelni a munkaerő külföldre vándorlását.
A kezdeményezésről egyelőre nem született hivatalos döntés.