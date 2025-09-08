Újra halálos áldozatot követelt a koronavírus Kárpátalján
A COVID-19 és az influenza terjedésének jelenlegi helyzetéről osztott meg információkat a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ honlapján.
Az elmúlt héten régiónkban 180 új koronavírusos és 2100 influenzás esetet regisztráltak. Sajnos a COVID-fertőzés egy esetben halálos végkimenetelű volt.
A számok megerősítik, hogy a fertőző betegségek továbbra is komoly veszélyt jelentenek a lakosságra, különösen a légúti fertőzések aktív terjedésének időszakában. A szakemberek a súlyos szövődmények megelőzésére a védőoltást javasolják.
Forrás: zk.cdc.gov.ua
Nyitókép: carpathia.gov.ua