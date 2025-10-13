Csírázó hagyma: mérgező, vagy még nyugodtan megehetjük?

A sokáig tárolt hagyma idővel kicsírázhat – ez egy természetes folyamat. A kérdés inkább az, hogy vajon ilyenkor még megehetjük-e.

Megehetjük még a már csírázó hagymát? – erre a kérdésre kereste a választ egy korábbi Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Nézzük, mit mondanak a szakértők.

Mérgező, vagy még ehető a kicsírázott hagyma?

„Szerencsére a kicsírázott hagyma általában ártalmatlan, a zöld kezdemények csupán annak a jelei, hogy a hagyma megpróbál újból kihajtani, ami főként akkor következik be, ha hosszabb ideig világos, meleg helyen tároltuk. A csírázás ugyanakkor befolyásolhatja az ízvilágot, a hagyma veszíthet csípősségéből, aromájából” – olvasható a bejegyzésben.

Rámutattak ugyanakkor arra is, hogy a hagyma állagára és illatára mindig figyelni kell. Ha már puha, nyálkás, penészes, vagy kellemetlen szagú, akkor nem biztonságos megenni!

Így kell helyesen tárolni a hagymát

Ahhoz, hogy a hagyma minél tovább friss maradjon és ne induljon csírázásnak, az alábbi tárolási szabályokat kell betartani:

lehetőleg jól szellőző, nyitott kosárban vagy hálós zsákban tároljuk;

sötét, hűvös (5 és 10 Celsius-fok közötti) és száraz helyen tartsuk;

soha ne tegyük hűtőszekrénybe;

ne tároljuk közvetlenül burgonya mellett – a krumpli ugyanis az etilén gázt bocsát ki, amely felgyorsíthatja a csírázási folyamatot.

